COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房市／科技業5年投資不動產1940億　2021年創新高

▲急單效應下，可立即設置生產線的廠房成為熱門選項，近5年投資區域以桃園市最受惠。（圖／NOWnews資料照片）
▲急單效應下，可立即設置生產線的廠房成為熱門選項，近5年投資區域以桃園市最受惠。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-01-24 12:30:00

科技業投資工業廠房、辦公廠辦創新高，根據信義全球資產公司統計近五年(2017~2021)上市櫃與公開發行的科技業投資不動產總金額累計達1940億元，2021年683億元更創下新高，比次高的2019年400億元成長70%。急單效應下，可立即設置生產線的廠房成為熱門選項，投資區域則以桃園市、台北市、新北市最受惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義全球資產總經理柯宏安表示，科技業擴廠熱度來自三大動能，第一，2017年中美貿易戰起，台商積極把高端製造技術遷回台灣；第二，疫情影響，遠距學習或辦公設備需求爆發，使科技產品訂單量增加；第三，除半導體缺貨潮帶動上下游供應鏈擴廠，全球減碳趨勢下，綠能、電動車及5G等潛力產業也積極發展。

這些動能讓近五年科技業購置不動產出現兩趨勢。首先，在爭取全球供應鏈急單時效，以及工業土地不足下，企業明顯以購買現有廠房的物件為優先策略，自2018年起連續四年購置工業廠房的單年交易規模皆破百億，2021年更達304億元，遠比購置土地還多，更為近10年最高。另一趨勢則是購買辦公廠辦量增加，多用以做為總部辦公或研發等企業長期發展使用，2021年科技業購置辦公廠辦規模達193億元，同樣也是近10年最高。

桃園市為此波科技業投資不動產潮的最大贏家，近五年科技業在此的不動產總交易金額達489億元，其中，以中壢最搶手，楊梅、龜山次之，包含台達電在中壢工業區買下3筆廠房及土地、晟銘電也在中壢工業區買下2筆廠房。至於台北市、新北市近五年總交易金額分別為333億、304億元，交易產品以廠辦為主，台北市以內科園區的廠辦交易最為熱絡，新北市則以汐止區成為產業聚落重鎮，包含廣錠科技及精華光學都加碼此區域，中和、新店也是熱點。

另依公開資訊所揭露資料，近五年各年度單筆交易金額最高為2017年為碩天科技以26億元買下太子內湖潭美整棟廠辦、2018年為廣達電腦以42.8億元買下華亞科技園區廠房、2019年為聯強國際以約63.58億元買下聯強國際大樓13~27樓、2020年為台積電以48.4億元買下南部科學園區台南園區土地、2021年則有仁寶與康舒科技以約81.98億元買下北投士林科技園區地上權。

柯宏安表示，從近五年包含台積電、台達電、大立光等許多科技大廠都有再度加碼擴廠的狀況，都顯示出企業硬需求，這也讓科技產業成為不動產市場發展的重要角色。未來為了能找到大面積的廠房及工業土地，可能有更多企業會往中南部拓點，且會以有規劃完善的產業園區為主要進駐首選。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀