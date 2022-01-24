房市／科技業5年投資不動產1940億　2021年創新高

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這些動能讓近五年科技業購置不動產出現兩趨勢。首先，在爭取全球供應鏈急單時效，以及工業土地不足下，企業明顯以購買現有廠房的物件為優先策略，自2018年起連續四年購置工業廠房的單年交易規模皆破百億，2021年更達304億元，遠比購置土地還多，更為近10年最高。另一趨勢則是購買辦公廠辦量增加，多用以做為總部辦公或研發等企業長期發展使用，2021年科技業購置辦公廠辦規模達193億元，同樣也是近10年最高。
桃園市為此波科技業投資不動產潮的最大贏家，近五年科技業在此的不動產總交易金額達489億元，其中，以中壢最搶手，楊梅、龜山次之，包含台達電在中壢工業區買下3筆廠房及土地、晟銘電也在中壢工業區買下2筆廠房。至於台北市、新北市近五年總交易金額分別為333億、304億元，交易產品以廠辦為主，台北市以內科園區的廠辦交易最為熱絡，新北市則以汐止區成為產業聚落重鎮，包含廣錠科技及精華光學都加碼此區域，中和、新店也是熱點。
另依公開資訊所揭露資料，近五年各年度單筆交易金額最高為2017年為碩天科技以26億元買下太子內湖潭美整棟廠辦、2018年為廣達電腦以42.8億元買下華亞科技園區廠房、2019年為聯強國際以約63.58億元買下聯強國際大樓13~27樓、2020年為台積電以48.4億元買下南部科學園區台南園區土地、2021年則有仁寶與康舒科技以約81.98億元買下北投士林科技園區地上權。
柯宏安表示，從近五年包含台積電、台達電、大立光等許多科技大廠都有再度加碼擴廠的狀況，都顯示出企業硬需求，這也讓科技產業成為不動產市場發展的重要角色。未來為了能找到大面積的廠房及工業土地，可能有更多企業會往中南部拓點，且會以有規劃完善的產業園區為主要進駐首選。