全成關懷獨老送出年菜250箱 郵差巧扮財神爺宅配到府

歲末年關，財團法人全成社會福利基金會攜手台中郵局寒冬送暖。台中郵局捐贈物資，並出動3輛郵務車奔走全市9個行政區，為獨居長者宅配年菜外，郵差還化身財神爺協同基金會董事長聶玉美等人，走入社區與傳統市場發送紅包與金元寶，傳達年節喜氣與祝福，也讓大眾感受社會處處有溫暖。





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聶玉美表示，全成社會福利基金會連續16年舉辦除夕圍爐活動，去年開始因為疫情改為宅配年菜到府，台中郵局連續兩年全力支持，不僅出動郵務車及郵差，也捐贈生活物資，出錢出力協助完成這項愛心送暖活動。





▲財神到！因應年節將屆，全成基金會與台中郵局扮財神送年菜也送祝福。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.21)

「財神到！財神到！」化身財神爺的郵差扛著豐富年菜箱，宅配到獨居奶奶羅金玉家，並送上祝福。79歲羅奶奶看見財神爺上門，驚喜萬分地說：「係金ㄟ喔，財神爺也會送年菜！」財神爺除了到社區獨老家中送年菜，還開著郵務車到椰奶屋社區長照機構、全成龍井多元社區長照機構與長輩同歡，再次讓長者驚喜連連樂開懷。





▲迎新春，全成基金會藉著送年菜機會，扮財神走入社區及菜市場送紅包，提前祝福民眾新春快樂。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.21)

全成基金會連續16年廣邀各界工商團體齊發愛心，為獨居老人和長照家庭提供年菜與民生物資，共計募到250箱，每箱裝有年菜及生活物資價值約1500元，希望讓弱勢也能好過年。





▲全成關懷獨老送出年菜250箱，每箱裝滿年菜及生活物資，由台中郵局協助宅配到府。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.21)

基金會表示，疫情下，儘管各行各業受到衝擊，但愛心不減，包括台中郵局、佛光山惠中寺、財團法人台中市玉闕朝仁宮、金磚餐廳、歐克佬精品咖啡、財團法人台中市萬和宮、陳媽媽四季涼補、歐客佬國際有限公司等工商企業團體及個人，全都捐款捐物資，攜手為弱勢寒冬增添暖意與溫情。





全成基金會聶玉美董事長、台中郵局王月珍副局長都表示，為響應送年菜活動，今日共出動7輛交通車（包括3輛郵務車）投入送年菜的行列，發送區域橫跨台中市9區的服務使用者，一份樸實的年菜，滿載著用心與愛心的幸福滋味，陪獨居長輩暖心過年，雖沒有山珍海味，卻方便加熱食用、貼近長輩年節需要。



