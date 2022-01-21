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虛驚一場！新北市府員工快篩陽　PCR檢測確認陰性

▲新北市政府今（21）日傳出有同仁快篩呈現陽性，所幸經亞東醫院PCR的檢測後，結果是陰性。（圖／記者陳志仁）
▲新北市政府今（21）日傳出有同仁快篩呈現陽性，所幸經亞東醫院PCR的檢測後，結果是陰性。（圖／記者陳志仁）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-21 18:26:02

Omicron變種病毒入侵新北市政府？新北市政府今（21）日傳出有同仁快篩呈現陽性，立即要求前往醫院PCR檢測，同時針對密切接觸的同仁進行快篩，目前都為陰性，辦公室也進行清消；該局處指出，經亞東醫院PCR的檢測後，結果是陰性。

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該局處表示，該同仁1月19日注射第3劑的疫苗後，休息1天半的期間雖有發燒狀況，但同仁認為是疫苗的副作用，今日到市府上班時進行快篩，發現陽性的反應；主管立即要求該同仁前往醫院進行PCR的檢測，經亞東醫院PCR的檢測後，結果為陰性。

該局處說，另也有一位家住桃園的同仁，因施打疫苗後出現發燒的情形，為求慎重起見，也建議前往敏盛醫院進行PCR的檢測，但檢驗的結果尚未出爐；新聞局也發書面聲明強調，市府同仁因接種疫苗後有發燒及身體不適的現象，雖自主快篩陽性，經PCR檢測結果確認是陰性。
 


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