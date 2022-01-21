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過年糖果哪款最雷？苦茶糖不夠看　「這1條」嚇瘋全場

▲過年時哪款糖果最不好吃？苦茶糖不夠看，這1條嚇瘋全場。（示意圖／Unsplash ）
▲過年時哪款糖果最不好吃？苦茶糖不夠看，這1條嚇瘋全場。（示意圖／Unsplash ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 22:15:51

又快到傳統春節假期，這時節眾人四處拜訪、聚餐聊天，所以大家都會在家裡備好糖果招待客人。而有名網友發文表示每次在過年吃糖果時，都很害怕盤子裡的三色糖，因為那味道於他來說著實不甚理想，甚至連苦茶糖都比它好吃。

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》貼上一張盛滿三色糖的照片，認為這糖果和肉桂糖可以並列為農曆春節假期中最難吃的糖果之一，可怕程度即便是苦茶糖都難以望其項背，並詢問「各位大大還覺得什麼糖果難吃到不應該出現的？」

▲原PO認為三色糖非常難吃，連苦茶糖都趕不上它恐怖的程度。（圖／截取自臉書社團《爆廢公社公開版》） 
▲原PO認為三色糖非常難吃，連苦茶糖都趕不上它恐怖的程度。（圖／截取自臉書社團《爆廢公社公開版》） 
許多人贊同原PO的說法，認為三色糖味道真的非常可怕「三色糖我從小到大只吃過一口吧」、「三色糖我吃一口就吐掉」、「噁爛的塑膠口感」；也有三色糖的支持者發聲「小時候很愛吃耶，雖然黏牙」、「我小孩很愛吃，不懂 」、「我小時候超喜歡的」。

其他口味被人詬病的糖果也被一一舉例「金元寶巧克力、硬幣巧克力」、「小時候超愛吃金元寶巧克力，前陣子吃過一次後開始思考，小時候的我味覺是出了什麼問題」、「人蔘糖，過年期間才會吃到（噁）」、「用冬瓜做的冬瓜糖我也覺得不好吃」、「健素糖才是真正的難吃，那個味道讓我有一瞬間彷彿看到了天堂」。 （編輯：李惠婷） 

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