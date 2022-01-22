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「12星座」週末運勢出爐！獅子偏財運最旺　水瓶有望升官

▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座」的週末運勢，其中獅子偏財運最旺，水瓶農曆年前、年後有望升官。（示意圖／取自pixabay ）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座」的週末運勢，其中獅子偏財運最旺，水瓶農曆年前、年後有望升官。（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-22 09:37:27

今（22）日是補班日，你的運勢還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12星座」的週末運勢，其中獅子偏財運最旺，水瓶農曆年前、年後有望升官，快揪家人朋友一起來看看吧。

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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座」的週末運勢，其中獅子偏財運最旺，水瓶農曆年前、年後有望升官。（示意圖／NOWnews資料照）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座」的週末運勢，其中獅子偏財運最旺，水瓶農曆年前、年後有望升官。（示意圖／NOWnews資料照）
白羊座，本週末（01/21~01/23）

年節將近工作的熱情熄火，雖然很想投資賺錢，但是卻發揮不出鬥志。最近生活作息有點日夜顛到，白天沒精神，晚上卻精神很好。

金牛座，本週末（01/21~01/23）

年節將近，這一兩周你會得到一些年節送禮的禮物，如何糖果禮盒、水果禮盒或是尾牙、春酒的邀請函。

雙子座，本週末（01/21~01/23）

你是運勢的主角，不管是好事壞事，你都會被受大家關注。有人想對你錦上添花，但也有人看你不爽。等著看你從事業巔峰跌落下來。

巨蟹座，本週末（01/21~01/23）

工作忙碌，但呈現一種瞎忙的狀態，越到歲末年終的時候，越不想承受任何一點工作方面的挫折，否則真想離職。

獅子座，本週末（01/21~01/23）

本週有偏財好運，有人會給你禮物。例如收到賀年的紅酒，或是收到各地的名產，糖果餅乾，這種準備過新年的感覺，還是讓你非常期待的。

處女座，本週末（01/21~01/23）

有一個全新的工作機會在等你點頭。或許你可以思考年後換一個新工作的計劃。讓你動了換工作的念頭，只要還是跟大環境的變動有關，畢竟現在疫情嚴重，就業市場瞬息萬變。

天秤座，本週末（01/21~01/23）

週末到了還無法完全的休息，週末仍然要加班工作，不停的開會、不停的溝通、不停的與客戶電話協商。你發現自己是一個100%的工作動物。

天蠍座，本週末（01/21~01/23）

不管多麼不想要上班你還是要全力以赴，你不斷在思索自己的價值，並期待開啓尚未被發掘的潛力。

射手座，本週末（01/21~01/23）

最近會有很多人想要跟你合作，只要可以發揮1+1大於2的效果，你都可以試試看。年前、年後可能會有新的兼差機會。

魔羯座，本週末（01/21~01/23）

工作沒有不忙碌的，但是最近家庭關係是讓你不能專心的最主要原因。什麼搬家呀，父母失和、被人騙錢等等。小心生活中的小人，就是你最相信的朋友和情人。

水瓶座，本週末（01/21~01/23）

最近你被老闆委以重任，大家都等你發號施令，你出運了，年前、年後有升官機會，終於熬到換別人看你臉色的日子了。

雙魚座，本週末（01/21~01/23）

最近的生活有點頹廢，早餐離不開咖啡，中午離不開香煙，晚上離不開網拍、宵夜、零食、紅酒。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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