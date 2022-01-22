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為何死忠用iPhone？果粉分析「這關鍵」買上癮：真的無敵

▲Apple公司出產的手機「iPhone系列」至今累積大票死忠果粉。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲Apple公司出產的手機「iPhone系列」至今累積大票死忠果粉。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-22 09:59:19

Apple公司出產的手機「iPhone系列」至今累積大票死忠果粉，每年上新品都會造成搶購潮，對此就有網友好奇問「什麼原因會想買iPhone啊？」貼文一出立即引起熱烈討論，不少果粉秒指關鍵是「耐用」：「要不是強制用系統更新汰換，只換電池可以戰5-6年以上」、「真的很耐用，要不是電池衰退根本不會壞」。 

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該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「什麼原因會想買iPhone啊？」為題，表示現在用的手機電池續航力越來越差，考慮要不要跳槽到iPhone陣營，因此求助網友：「有沒有到底是哪一點最吸引你買iPhone？」 

▲原PO表示自己和朋友都是iPhone初學者，並提醒1功能要小心，否則會鬧笑話。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇問「什麼原因會想買iPhone啊？」不少果粉秒指關鍵是「耐用」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛留言，「就是好看，沒別的」、「SE系列值得買」、「玩遊戲不燙手」、「從3用到13沒理由換」、「方便（在ios架構下允許的作業）無腦就是iPhone最大的特色」、「系統跟電池都很穩定啊」、「認真回：當機率低、介面好操作、潮」、「Apple這十年的操作無敵」。 

另外，不少網友都認為關鍵在於「耐用」，「真的挺耐用的」、「一隻用3年起跳，耐用」、「要不是強制用系統更新汰換，只換電池可以戰5-6年以上」、「老實說真的耐用而且蠻穩的」、「超耐用，用很久還是很順」、「耐用啊換機還可以舊機折現」、「真的很耐用，要不是電池衰退根本不會壞」、「耐用到不可思議」。（編輯：賴禹妡） 

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