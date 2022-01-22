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夜市中「最盤小吃」是哪道？全場答案一面倒：老闆賺超大

▲有網友分享心目中最盤的夜市美食，而引起老饕們認同留言。（示意圖／翻攝unsplash）
▲有網友分享心目中最盤的夜市美食，而引起老饕們認同留言。（示意圖／翻攝unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-22 10:35:04

台灣夜市文化相當知名，每到傍晚或晚上時段，就會有不同類型的攤販聚集，整條道路上充斥著多樣化的道地美食，供民眾選擇、消費享用。不過，就有網友好奇詢問「排骨酥是在貴？」而引起老饕們討論。

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原PO於PTT八卦板上抱怨，表示夜市有這麼多美食，其中最看不懂排骨酥價位為何如此貴，「沒多少量，小$100、中$150、大$200，還秤重喔！」讓他忍不住砲轟「寧願去買豆乳雞也不會把錢花在排骨酥，有沒有鄉民有排骨酥的八卦」。

▲網友好奇詢問「排骨酥是在貴？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「排骨酥是在貴？」（圖／翻攝PTT）
貼文一出，瞬間引來不少網友贊同留言，「都骨頭，不然就粉皮，肉大概1:10」、「盤子，買骨頭」、「沒啥肉，根本在吃調味料=.=」、「好幾年才吃一次，真的貴」、「排骨酥買100，只會覺得自己是盤子」、「我覺得吃這個不如吃鹹酥雞...超貴」、「超爛，買一次就不買了」、「夜市賣這種，獲利成本的好幾倍」

但也有老饕緩頰，表示「可是超好吃」、「吃香氣的，但有的店炸得整個都油臭味」、「好吃阿！你去買排骨就知道價格了」、「 其實….蠻好吃的= =」、「貴在香氣啊」、「真的貴，但很香」；甚至有人認為「至少是肉，糖水才不知道是貴屁+1」、「盤子在吃的, 豬腳也是一樣, 肉很少但卻更貴！」（編輯：陳雅雲）

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