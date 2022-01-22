67年沒洗澡！他破紀錄成「全世界最髒的人」 原因超鼻酸
有些人能撐個兩三天不洗頭，但你能多久不洗澡呢？伊朗有一位87歲的老翁，從20歲到現在，整整67年沒洗過澡，打破金氏世界紀錄，被稱為全球最骯髒的人；也因為他沒洗澡，身上堆滿一層厚厚的垢，就像一副盔甲，活像一座「雕像」；不過他不洗澡的原因，其實藏有一段令人鼻酸的故事。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 10:34:59
綜合外媒報導，住在伊朗南部法爾斯省的阿穆‧哈吉（Amou Haji），今年已經87歲了，目前獨自在沙漠附近的地洞生活，也因為他67年沒洗澡，全身積滿厚厚塵土及污垢，讓他就像穿了一身盔甲。
除了沒洗澡以外，阿穆的飲食習慣也很奇特，他每日都會從生鏽的油桶中撈5公升的水飲用，還會吃腐爛豬肉，就連抽的菸也是乾燥的動物糞便，過著彷彿原始人的生活；而附近居民也曾因為擔心他的安危，搭建一間磚瓦房給他住，但他最後仍因不習慣，再度躲回地洞中。
阿穆雖然身體髒，但他仍相當「愛漂亮」，仍然會在意外在形象，因此常常照鏡子修剪毛髮，每到冬天時，也會戴上頭盔禦寒。
不過，阿穆究竟為何不洗澡？他向記者透露，其實是與自己的妻子有關。在他20歲那年，妻子染上瘟疫不幸離世，這帶給他極大打擊與痛苦，從此變得自暴自棄，他想透過殘留的「味道」來想念妻子，因此才長年不洗澡，就怕忘了妻子的味道。（編輯：郭佩蓉）