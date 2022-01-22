逛好市多「潛規則」曝光！會員愣喊根本不知：店員都沒說
知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。不過，近日就有網友意外曝光好市多消費「潛規則」，讓眾多會員震驚直呼「店員都沒說！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 10:54:31
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發問，表示自己最近收到黑鑽卡的回饋金，總計有4233元，將於2月核發給他，但他就不解詢問「收到這四千多塊的回饋，可以拿去續3000元的會費嗎？還是只能買東西？第一次續黑卡，感謝」。
問題一出，立馬引起許多內行人解答，「回饋金可以繳會費喲！」、「買東西順便繳年費」、「可以。跟其他買物一起結帳」、「我問過店員，可以繳會費」、「可以用來續約啊，前幾天剛辦理」、「可以付會費，信上面有寫」；用法曝光也引發眾多會員震驚，「我傻眼了，店員都沒說」、「原來有這招，完全不知道」。
但也有過來人溫馨提醒，指出「繳費時間到，直接買完東西提醒結帳員幫你一起結帳和繳會費。他只能同步一起進行，不然就拿去買東西，會費另外繳」、「要一次用掉，會費+購物要超過或等於這個金額」、「可以續約用，但是必須續約+消費一起結算要大於你回饋金。若是你有辦自動續約的可以結帳前先詢問櫃臺，要記得不可在到期當月才續」。
不過留言中也有人搖頭表示，「幾千的回饋金在好市多真的不怎麼需要煩惱就可花掉，何必找自己麻煩啊。」、「有差在這嗎！買東西抵用就好了～都辦到黑鑽去了～應該買很大吧」。（編輯：陳雅雲）