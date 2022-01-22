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Pan Piano長相曝光？網瘋傳「正臉照」全驚呆：超頂好嗎

▲台灣YouTuber小p經營頻道「Pan Piano」廣受各國網友支持。（圖／翻攝自Pan Piano IG）
▲台灣YouTuber小p經營頻道「Pan Piano」廣受各國網友支持。（圖／翻攝自Pan Piano IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-22 11:04:07

台灣YouTuber小p經營頻道「Pan Piano」廣受各國網友支持，她以一邊Cosplay一邊用鋼琴彈奏該作品動畫音樂為特色，雖不露臉，不過身材十分火辣，而近期就有網友瘋傳疑似Pan Piano的本人照，照片曝光後不少人狂讚：「我覺得很正欸！」 

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該名網友昨（21）日在PTT貼文，他表示Pan Piano在早期網站個人介紹就有露過臉了，「把這網站丟到Wayback Machince（網頁時光機）直接往前拉到前面的年份，就能看到她當初放在網站上的照片了」，並直言：「老實講過這麼久了我不知道為啥都沒什麼人貼過，都只看到大家在貼那張側臉。」 

▲高人氣台灣女YouTuber Pan Piano疑似本人照瘋傳。（圖／翻攝自PTT）
▲近期有網友瘋傳疑似Pan Piano的本人照。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友紛紛留言狂讚，「這很正好嗎」、「蠻正」、「氣質妹子啦」、「我覺得很正欸」、「蠻清秀的，就算沒PR99也有PR90+了吧」、「這樣就蠻正了吧，再化妝就屌打9成人了」、「這素顏超頂好嗎」、「氣質身材又好」、「早期清秀，現在更懂打扮了肯定更讚」。

不過，也有網友認為，不露臉是能延續觀眾想像的聰明選擇，「想像空間無限大，如何利用優勢這位YT很懂啊」、「重點在勾起人們好奇，就像現在我們在討論她就已經成功了」、「這種神秘感真的是她的賣點，如果露臉，不管漂亮與否，那種cosplay造成的效果絕對大打折扣」、「本來不露臉就是要賣個人幻想」、「不露保持神秘感才有繼續吸引的魅力」。（編輯：賴禹妡） 

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