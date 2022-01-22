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桃園亞旭電腦群聚案延燒　侯友宜：確診個案沒新北市住民

▲新北市長侯友宜指出，這次在桃園的移工的確診個案，都沒有新北市的住民。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.22）
▲新北市長侯友宜指出，這次在桃園的移工的確診個案，都沒有新北市的住民。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.22）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-22 11:43:35

桃園機場群聚衍生的社區疫情持續擴大！桃園市長鄭文燦今（22）日表示，從西堤餐廳衍生亞旭電腦的群聚感染，經昨（21）日採檢1005人後，有63人確診，加上原先的6人確診，及有1名移工是在返國時採檢確診，目前共70人染疫，引發各界的關注與擔憂。

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位於桃園隔壁的新北防疫是否會升到三級，也備受關切；對此，新北市長侯友宜指出，這次在桃園的移工的確診個案，都沒有新北市的住民，目前為止都在做密切的觀察當中，今早有特別要求相關單位要持續監測外，更重要要落實企業防疫；新北目前的疫情，相對的守住而且穩定，但是絕對不可以掉以輕心。

侯友宜說，很多的居家檢疫者，春節期間要回到家裡，再加上桃園、南部的疫情目前還是不斷的往上竄升，必須要全力守住新北的疫情，及去支援各縣市；未來新北市的醫療量能，除不斷的再擴充到455床外，另集中檢疫中心目前有168床，新北都會隨時調整好醫療的量能，做好萬全的準備。

外傳這個桃園亞旭的移工由人力仲介調派，中和有一個廠區的移工也會到亞旭上班，新北有掌握這個狀況嗎？侯友宜強調，這2個廠區是不互相調派，到現在為止，也沒有新北市的確診個案，也會要求所有的勞工團體及企業，都要落實防疫；此外，也隨時跟桃園取得聯繫，該支援、協助的都會全力的協助。

至於新北市政府有位同仁昨日快篩陽，經PCR檢測後為陰性的後續狀況？侯友宜回應，同樓層匡列20至30人採檢、快篩後都是陰性，且環境已清消，請大家安心；該局處補充，另有位家住桃園的同仁，因施打疫苗後出現發燒的情形，昨日前往敏盛醫院進行PCR的檢測後，結果確認是陰性。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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