桃園亞旭電腦群聚案延燒　侯友宜：確診個案沒新北市住民

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侯友宜說，很多的居家檢疫者，春節期間要回到家裡，再加上桃園、南部的疫情目前還是不斷的往上竄升，必須要全力守住新北的疫情，及去支援各縣市；未來新北市的醫療量能，除不斷的再擴充到455床外，另集中檢疫中心目前有168床，新北都會隨時調整好醫療的量能，做好萬全的準備。
外傳這個桃園亞旭的移工由人力仲介調派，中和有一個廠區的移工也會到亞旭上班，新北有掌握這個狀況嗎？侯友宜強調，這2個廠區是不互相調派，到現在為止，也沒有新北市的確診個案，也會要求所有的勞工團體及企業，都要落實防疫；此外，也隨時跟桃園取得聯繫，該支援、協助的都會全力的協助。
至於新北市政府有位同仁昨日快篩陽，經PCR檢測後為陰性的後續狀況？侯友宜回應，同樓層匡列20至30人採檢、快篩後都是陰性，且環境已清消，請大家安心；該局處補充，另有位家住桃園的同仁，因施打疫苗後出現發燒的情形，昨日前往敏盛醫院進行PCR的檢測後，結果確認是陰性。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。