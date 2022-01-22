除濕機全用錯！內行教「2絕招」體感有差：室內濕度秒降
面對近日連續下雨的天氣，除了外頭空氣濕重，室內濕度也不斷上升，因此這也是許多人家中必備一台除濕機的原因，不過你除濕機有用對嗎？就有一名網友表示家中除濕機幾乎開整天，但房間濕度仍降不下來，對此，也有內行人教2招，並透露「除濕機需要搭配『暖氣』」才能發揮最大效用。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 11:58:30
該名網友在網路論壇《mobile01》發文，表示家中有一台6公升的除濕機，是蠻陽春的機型，只有開啟與關閉兩個按鈕，並不會顯示室內濕度；大部分都放在客廳24小時開著，每到冬天，一天大約會倒三次水，看似除濕效果不錯，但前陣子用濕度計一測，「才發現室內濕度其實一直都很高」。
原PO說，他房間濕度有時候高達85％，客廳濕度就比較低，大約70%，但若遇到下雨天，地板會有「返潮」的現象，讓他很苦惱，不知該不該再買一台，「覺得只有一台除濕機好像不夠，室內濕度老是降不下來」。
貼文一出，掀起熱議，網友紛紛給出建議，「外出緊閉門窗，減少外部空氣對流是真的有用」、「機器沒壞的話，除溼能力跟坪數不合吧」、「建議你要把房間窗戶關上，避免內外冷熱空氣交流，減少室外的潮濕水氣流向室內」、「用暖氣把室溫提高（熱空氣容許含水量比較多高），同時開啟除濕機，這樣除濕效率比較好，室溫跟除濕機要落差大一點比較容易製造『露點』」、「應該是除濕機大小跟空間坪數不符吧」、「之前把6公升除濕機換成八公升，房間約七坪套房，不開暖氣，只開除濕都能下降到55~60%左右」。
綜合網友留言，若想發揮「除濕機」最大效用，在使用前需要將「門窗緊閉」，減少外部空氣對流，接著「開啟暖氣」讓室內溫度上升，如此一來濕氣就會蒸發，若以上2點都做到，室內濕度仍未降下，就得看看是否為除濕機容量不夠了。（編輯：郭佩蓉）