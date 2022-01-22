以為是飛彈！桃園街上驚見「超巨柱狀物」 真相震撼台人
「比飛彈還要大的不知名物體！」一名網友日前在網路上表示，他看到桃園有巨型柱狀物在路上運送，模樣相當壯觀，因此好奇問「這是在運飛彈嗎？」貼文曝光後立即引起熱議，專門紀錄台灣重機械的臉書粉專《歐媽媽影像紀錄》也公布正解，此巨型物體正是煉油廠的反應器。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 12:59:19
該名網友20日在PTT發文，他以「桃園這是在運飛彈嗎」為題，表示看到有人拍到桃園深夜的道路上，有巨型柱狀物正在被運送，「比飛彈還要大的不知名物體」，讓他驚喊：「有人知道這東西造價多少錢嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言猜測，「看起來像大瓶的殺蟲劑」、「好像巨型毛毛蟲」、「軍隊的東西不會旁邊都沒伴隨的護隊吧」、「這個看起來很厲害」、「運飛彈會不蓋迷彩布給你拍嗎」、「被你知道國家機密了，你完惹」、「保護台灣的秘密武器」、「應該是煉油廠的東西吧，剛好在附近」、「已檢舉洩露國家機密」。
事實上，臉書粉專《歐媽媽影像紀錄》17日就曾發布這張照片，並在貼文寫下「當巨大的反應器出現在桃園市區」，證實這巨大物體確實為煉油廠的反應器，還有專業網友分析「這是建成機械做的反應器」，讓大批民眾直呼「長知識了」。（編輯：賴禹妡）