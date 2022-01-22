高雄+14　中島商港、新光輪傳播鏈就有12人

高雄前（20）日傳出3例COVID-19確診案例後，昨日再增加10例確診案例，懷疑外籍輪船新光輪就是傳染源，高雄市長陳其邁今日下午再度召開防疫記者會，宣布高雄今日延伸再新增14名確診者，12人是中島商港區、新光輪的感染鏈延伸，但另兩案的新住民與的高科大旗津校區的學生，兩位確診個案感染源未明，仍在疫調中。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-22 15:25:24
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這兩天在118、34號碼頭，共採檢2,152人，6人陽性，陽性率0.28%，經昨日確診者擴大匡列後，中島商港區、新光輪傳染鏈再篩出12人，其中同一間鐵工廠的就有9人，但其餘感染源未明的案10306新住民，足跡較為單純，目前仍透過外事警察在溝通中，至於案18309的高科大學生曾經回台北探視雙親，這兩例目前與中島商港區傳播鏈沒有顯著的接觸史，感染源仍待調查。
高雄市長陳其邁指出，現在主要感染個案都在中島商港區，目前將高雄港的中島商港區畫定為風險區，昨天起就匡列了商港區3,000多人進行篩檢，目前將進行三階段的採檢，希望用擴大篩檢，找出可能的個案，現在港區的篩檢全開，希望在今天內，曾在中島商港區的出入人員都要進行篩檢，至於鄰近中島商港區的旗津區三個里，也已在現場設置篩檢站，提供民眾進行篩檢，至於旗津、小港區、前鎮區有呼吸道疾病的民眾，若出現上呼吸道疾病，到內科、家醫科、兒科、耳鼻喉科等診所就醫時，將提供公費居家快篩試劑檢驗。
陳其邁說，Omicron病毒複製力高、傳染力強，易發生突破性感染，針對病毒已有社區化、流感化的趨勢，陳其邁認為，仍要儘量找出更多隱形傳播練，讓流行速度放緩，最重要還是阻絕於境外，切斷可能的傳播鏈，要呼籲民眾外出都要戴上口罩，並儘快施打第三劑的COVID-19疫苗，他也向交通部建議，港區登船風險高，應進行人員分流、用餐保持距離等加強防疫措施，以免再出現新的疫情傳播鏈。
※【NOWnews 今日新聞
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