最硬教召來了！成功嶺打電話「問2題」 男哭：穩中了嗎
國防部宣布今年將試行14天教育召集新制，從原先的「2年1訓」改為「1年1召、訓期14天」，首批預計在2、3月實施，屆時北、中、南都將各有一營實施，分批輪流進行射擊訓練、行軍等課程。 然而，昨（21）日有位網友分享，自己接到成功嶺打來的電話，通話中被詢問2道問題，讓他崩潰喊「是不是穩中了？」
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 14:17:35
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己接到成功嶺打來的電話，且Whoscall有顯示「成功營」，他一看本來不想接通，但無奈直言「想說有沒有接結果都一樣，才聽聽看他要幹嘛」。結果電話中成功嶺詢問他關於衣服、鞋子尺寸等問題，讓他崩潰問「是不是穩中了？」
貼文曝光後，立馬引來許多網友笑翻留言，「感謝您為國家付出」、「露營14天欸，哈哈哈哈哈」、「戰地演練，野外求生，對社畜很有挑戰性」、「恭喜14天戰鬥營」、「恭喜啊！14天渡假欸！還包吃包住」、「謝謝你佔了一個名額！」
據了解，國防部宣布2022年將試行14天教育召集新制，從原先的「2年1訓」更改為「1年1召、訓期14天」，預計有逾1.5萬人受徵召，目前111年度召集查詢系統已開放，民眾可至「後備軍人網路服務台」查詢。（編輯：陳雅雲）