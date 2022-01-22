博恩「反祝福」學測考生！萬名網讚爆 台大教授也喊中肯
111學年大學學測於昨（21）日正式登場，對此，網紅博恩也發文「反祝福」考生，表示「好成績不見得是好事」，要大家對成績不要「看太重」，貼文一出，掀起熱議，更釣出台大電機系教授葉丙成留言，直呼「中肯」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 13:39:08
台大畢業、擁有英法雙碩士學位的網紅博恩，昨（21）晚在臉書發文，表示很多人要他祝福學測，因此他就在臉書統一送祝福，「祝各位考生會的都寫對，不會的都猜對，考上一個比自己預期好的學校」。
不過，他話鋒一轉，接著說「然後接下來四年都跟不上別人、懷疑自己的價值、後悔自己為什麼當初要考這麼好」，博恩解釋，他之所以會這麼「祝福」，是因為他認為「好成績不見得是好事」，呼籲考生們對成績「不要看太重」。
貼文一出，掀起熱議，「說的好～ 唸喜歡唸開心唸有用唸適合的比較好」、「寫的真的有夠傳神的呀，這完全是我高中時期的寫照」、「進得去出不來更刺激」、「很棒的祝福，推爆」、「來自一個學霸的祝福，真是太實用了」、「幾句話把人生的殘酷都講完了」、「適合自己的就是最好的」。
其中，也釣出台大教授葉丙成留言直呼中肯，「中肯，這二十年來我遇過不少這樣受苦的學生，很讓人同情」；不過，也有網友笑說「台大雙主修畢業加國外研究所的學歷，我覺得你這話沒什麼說服力」。（編輯：郭佩蓉）