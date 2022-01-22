移工宿舍照令人鼻酸！作家嘆：不要獵巫移工

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事實上，許多來台工作的移工所居住的宿舍，環境十分差，有些宿舍甚至是20多個人睡大通鋪，生活毫無品質和隱私可言。去年苗栗的移工群聚案就可看出，移工的生活並不好過。林立青進一步指出，「疫情會將人性曝露出來，顯露無遺。有人說疫情是天擇，有人說是天罰，但我更認為是暴露社會那裡有弱者被忽視。尤其是遇到重大災難時，去年萬華的傷痕至今未恢復，現在桃園又起，只希望台灣人多點支持行動，少一點批評攻訐。」
目前台灣71萬移工中，將近47萬的產業移工，長久以來，民間團體為移工宿舍過度擁擠問題奔走多時。根據TIWA國際勞工聯盟所言，移工被迫居住於雇主或仲介提供的宿舍，比較好的可能4至8人一間，然而也曾爆出十幾人一間的情事。甚至如2018年，某汐止工廠的越南勞工，因不堪一間宿舍擠了幾十人甚至上百人的情況而集體抗議。「就防疫的角度而言，移工居住的宿舍空間狹小、共用衛浴，難以保持社交距離，一直存在著群聚感染的隱憂。」
而作家的貼文一出，不少網友紛紛留言贊同，「死都不打疫苗的健康成年人才是破口。」、「有過一次經驗，這次大家一定可以更周全，更安全，一起努力，一起保護自己，支持彼此。」、「移工居住環境那麼差還要被污名，真可憐。」、「擴散開來是遲早的事不要特別去指責移工。」和「這群移工勢必要在檢疫所過年了，有沒有可能需要吃的穿的冬被之類？我們可以幫一點點忙。」等等。
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