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移工宿舍照令人鼻酸！作家嘆：不要獵巫移工

▲長久以來，民間團體為移工宿舍過度擁擠問題奔走多時。（圖／台灣國際勞工協會TIWA）
▲長久以來，民間團體為移工宿舍過度擁擠問題奔走多時。（圖／台灣國際勞工協會TIWA）

記者賴正琳/綜合報導

2022-01-22 18:16:00

《四方報》報導，從西堤餐廳顧客，延伸到遠雄自由貿易港區的亞旭電腦群聚案，急採廠內1,005人，其中63人陽性確診，加上21日確診的6人，以及一位返國採檢後確診的人員，累計有70人確診。不幸確診的移工正積極配合政府相關措施，作家林立青日前在臉書上為移工爭議緩頰，懇請民眾不要對移工進行獵巫。

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林立青寫道：「現在希望桃園平安，也希望可以不要針對移工進行獵巫，多數移工在台灣做的是3K工作，住宿環境最好不過學生宿舍，最差宛若監獄。弱勢者很難為自己發聲辯護，移工普遍都願意配合施打疫苗，只是接種時間順序都比台灣人晚，如果真的考量到他們的居住空間許多都是不同廠區的群聚，就更令人感到難過。」

事實上，許多來台工作的移工所居住的宿舍，環境十分差，有些宿舍甚至是20多個人睡大通鋪，生活毫無品質和隱私可言。去年苗栗的移工群聚案就可看出，移工的生活並不好過。林立青進一步指出，「疫情會將人性曝露出來，顯露無遺。有人說疫情是天擇，有人說是天罰，但我更認為是暴露社會那裡有弱者被忽視。尤其是遇到重大災難時，去年萬華的傷痕至今未恢復，現在桃園又起，只希望台灣人多點支持行動，少一點批評攻訐。」

目前台灣71萬移工中，將近47萬的產業移工，長久以來，民間團體為移工宿舍過度擁擠問題奔走多時。根據TIWA國際勞工聯盟所言，移工被迫居住於雇主或仲介提供的宿舍，比較好的可能4至8人一間，然而也曾爆出十幾人一間的情事。甚至如2018年，某汐止工廠的越南勞工，因不堪一間宿舍擠了幾十人甚至上百人的情況而集體抗議。「就防疫的角度而言，移工居住的宿舍空間狹小、共用衛浴，難以保持社交距離，一直存在著群聚感染的隱憂。」

而作家的貼文一出，不少網友紛紛留言贊同，「死都不打疫苗的健康成年人才是破口。」、「有過一次經驗，這次大家一定可以更周全，更安全，一起努力，一起保護自己，支持彼此。」、「移工居住環境那麼差還要被污名，真可憐。」、「擴散開來是遲早的事不要特別去指責移工。」和「這群移工勢必要在檢疫所過年了，有沒有可能需要吃的穿的冬被之類？我們可以幫一點點忙。」等等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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