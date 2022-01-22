確診者隱瞞到台南喝喜酒足跡　陳其邁：開罰

昨（21）日有高雄確診者，案18212曾在1月16日自行開車到台南市安平區玄饌海鮮宴會館參加喜宴，卻並未向高雄市政府誠實通報，讓台南市長黃偉哲痛批「這是非常惡劣的一個行為，萬一疫情在此出現破口，我相信台南市民都不會原諒你」，並希望高雄市祭出處分，高雄市長陳其邁今天也果斷回應「開罰」。
記者鄭婷襄／台南、高雄報導
2022-01-22 16:26:16
據悉，案18212是本國籍20多歲的男性，1月17日開始出現咳嗽症狀，在1月20日進行接觸者匡列，並在隔日確診，目前在負壓隔離病房治療中；但台南市政府指出，案18212隱匿1月16日到台南玄饌海鮮宴會館參加喜宴的足跡，引發市長黃偉哲震怒，南市府緊急清消匡列571人，同桌用餐的11人需居家隔離，180人自主健康管理、380人則需自我健康監測；台南市衛生局今指出，風險比較高168位接觸者篩檢結果皆為陰性。
台南市長黃偉哲認為，確診者隱匿不報，希望高雄市政府能夠做出處分，對案18212隱瞞足跡的行為開罰；對此，高雄市長陳其邁今天也果斷回應「開罰」，衛生局簡任技正潘炤穎則補充表示，根據傳染病防治法43條，任何針對疫調或必要處置有拒絕、規避、妨礙或隱匿等行為，經調查違反者將處以6萬元以上、30萬元以下的罰款。
※【NOWnews 今日新聞
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