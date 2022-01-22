橘子嘉年華D-2突擊！宇宙人勝負欲滿滿 國動認壓力很大
遊戲橘子的盛事「2022橘子嘉年華春節版」於20日正式開跑！昨日為活動進行第二日，幕後直擊小組一樣突擊了各位重量級來賓的後台，參與《宇宙大歌星》的宇宙人與琳誼對活動遊戲相當熱情，甚至在後台進行演練，《歐橘食堂》的黃氏兄弟則在後台大聊心儀美食，《絕對武力Online》的國動則認為這次跑跑卡丁車環節讓他壓力很大，因其搭檔和對手都不容小覷！
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 21:10:16｜2022-01-22 21:38:22
宇宙人向直擊小組分享了與琳誼合作的過年特別歌曲《一桌菜》，表示在唱這首歌時，能感受到彼此非常緊密，就像是堂兄堂妹般的關係，極有團聚氛圍，也希望聽到這首歌的觀眾，能順利快樂地回家團圓。有趣的是節目中有個台語版你說我猜的遊戲，宇宙人為了幫師妹打歌，立刻在後台開始賽前演練，看起來勝負欲滿滿。
親和力絕佳的黃氏兄弟與直擊小組討論起喜愛美食，哲哲表示偏愛甜點類食物，瑋瑋則相當具體，直接點名想吃宮崎駿動畫《霍爾的移動城堡》中的早餐，還精準說出是用卡西法烹煮的荷包蛋加培根，想必相當喜愛這道二次元美食。
知名人氣實況主國動表示自己是第一次來到遊戲橘子的總部，大力讚賞建築裝潢看起來相當高級，而這次要玩《CSO絕對武力》和《跑跑卡丁車》，他也透露，認為玩CSO比較歡樂，跑跑則相較起來壓力較大，因為跑跑的搭檔和對手都是前職業選手，使他原本要鼓足衝進勤練一番，但看到這三個選手心就涼一半，笑嘆說「練到死也不可能贏這三個人啊！」
別忘了持續關注橘子嘉年華，將會大量釋出實體獎品與虛寶， 「豆陣來bean果」大獎將抽出ŠKODA汽車（SKODA SCALA 1.0 Ambition動能版）、eReady台鈴電動機車（eReady Run）、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅、Apple系列產品等，總價值超過千萬的獎項。線上直播將一路到1月23日，每天晚間20:15，與您一同居家線上歡樂，坐等大獎進袋。（編輯：李惠婷）