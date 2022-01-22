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橘子嘉年華D-2突擊！宇宙人勝負欲滿滿　國動認壓力很大

▲橘子嘉年華Day 2幕後直擊，宇宙人勝負欲滿滿，國動認壓力很大。（圖／GamaniaGroup橘子集團 YouTube）
▲橘子嘉年華Day 2幕後直擊，宇宙人勝負欲滿滿，國動認壓力很大。（圖／GamaniaGroup橘子集團 YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-01-22 21:10:16｜2022-01-22 21:38:22

遊戲橘子的盛事「2022橘子嘉年華春節版」於20日正式開跑！昨日為活動進行第二日，幕後直擊小組一樣突擊了各位重量級來賓的後台，參與《宇宙大歌星》的宇宙人與琳誼對活動遊戲相當熱情，甚至在後台進行演練，《歐橘食堂》的黃氏兄弟則在後台大聊心儀美食，《絕對武力Online》的國動則認為這次跑跑卡丁車環節讓他壓力很大，因其搭檔和對手都不容小覷！

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宇宙人向直擊小組分享了與琳誼合作的過年特別歌曲《一桌菜》，表示在唱這首歌時，能感受到彼此非常緊密，就像是堂兄堂妹般的關係，極有團聚氛圍，也希望聽到這首歌的觀眾，能順利快樂地回家團圓。有趣的是節目中有個台語版你說我猜的遊戲，宇宙人為了幫師妹打歌，立刻在後台開始賽前演練，看起來勝負欲滿滿。

▲宇宙人、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、家家、黃霆睿、黃奕儒、法蘭、琳誼參與「2022橘子嘉年華春節版」活動。（圖／相映國際提供）
▲宇宙人將在橘子嘉年華的宇宙大歌星中，與琳誼合作過年特別歌曲《一桌菜》。（圖／相映國際提供）
親和力絕佳的黃氏兄弟與直擊小組討論起喜愛美食，哲哲表示偏愛甜點類食物，瑋瑋則相當具體，直接點名想吃宮崎駿動畫《霍爾的移動城堡》中的早餐，還精準說出是用卡西法烹煮的荷包蛋加培根，想必相當喜愛這道二次元美食。

知名人氣實況主國動表示自己是第一次來到遊戲橘子的總部，大力讚賞建築裝潢看起來相當高級，而這次要玩《CSO絕對武力》和《跑跑卡丁車》，他也透露，認為玩CSO比較歡樂，跑跑則相較起來壓力較大，因為跑跑的搭檔和對手都是前職業選手，使他原本要鼓足衝進勤練一番，但看到這三個選手心就涼一半，笑嘆說「練到死也不可能贏這三個人啊！」

▲「2022橘子嘉年華春節版」將於今（20）晚登場。（圖／取自遊戲橘子Gamania粉專）
▲「2022橘子嘉年華春節版」線上直播將一路到1月23日。（圖／取自遊戲橘子Gamania粉專）
別忘了持續關注橘子嘉年華，將會大量釋出實體獎品與虛寶， 「豆陣來bean果」大獎將抽出ŠKODA汽車（SKODA SCALA 1.0 Ambition動能版）、eReady台鈴電動機車（eReady Run）、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅、Apple系列產品等，總價值超過千萬的獎項。線上直播將一路到1月23日，每天晚間20:15，與您一同居家線上歡樂，坐等大獎進袋。（編輯：李惠婷）


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