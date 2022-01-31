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新年春聯怎貼旺運？大門口「禁春字」　專家曝最佳時間

▲專家建議，內門才可以貼倒春。（示意圖／取自Shutterstock）
▲專家建議，內門才可以貼倒春。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-31 08:00:00

「貼春聯」是華人過春節的重要標誌，因此每逢春節，家家戶戶都要精選一副大紅春聯貼於門上，為節日增加喜慶氣氛，但根據《旺好運》命理專家，楊登嵙老師建議，貼春聯要選在中午12點前貼最佳，並且7點禁忌要避開！

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貼春聯最佳時間：

2022年1月26日農曆12月24日送神開始後，民眾就可以進行新年大掃除，等到完成打掃後再開始貼春聯。

而貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，把舊春聯撕下來，直接撕破，代表著除舊佈新的意思。且除夕的中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯是最適合的時機。

▲命理師提醒，貼春聯禁忌要注意。（示意圖／取自unsplash）
▲命理師提醒，貼春聯禁忌要注意。（示意圖／取自unsplash）
貼春聯禁忌：

一、上下聯勿貼錯：

戰國時期『禮記-曲禮』記載行軍佈陣就有「前朱雀後玄武，左青龍右白虎」的說法，由室內往外看的左邊為龍邊，右邊為虎邊。龍邊位序較大，要重，虎邊位序較小，要輕；神明擺放亦如此，例如：神明廳(公媽廳)祖先牌位若與神明一起擺放，須置於虎邊。

通常拿到的春聯有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。

萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選台語發聲和國語發聲，有明顯區別的那個字為仄聲（短促而重者），也就是上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。

二、大門口不貼春：

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院，也就是現代的聲色場所，才會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

三、大門口不倒貼春聯：

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。

窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

四、單數才吉利：

門口大門貼春聯，記的要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，都是選擇單數為陽。整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

五、舊春聯要撕下來：

把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

六、不可有不吉利的字：

春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。但寫春聯的時候要注意，「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

七、喪事不可貼春聯：

家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，否則意寓為「包中」，一個接一個，那就糟糕了！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲社團法人台中市名門命理教育協會《創會理事長 楊登嵙 教授》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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