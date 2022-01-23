女面試遇特殊規定！保證「3年不結婚」 內行勸：快簽約
公司面試新人時，會提出職位的相關條件、規定，減少聘用後勞雇雙方的認知差異，但若是遇到不合理的要求，求職者也別忘記保障自身權益。近日，有女網友分享自己去面試新工作時，遭到面試官要求到職後，要簽約「保證三年內不能結婚」，內行人則出面建議「一定要簽阿，才有證據」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 10:04:04
根據原PO於《PTT》表示，朋友到中部面試一家規模不小的公司，但當面試開始時，對方卻狂問「有男朋友了嗎？」、「結婚了嗎？」，甚至要求她保證，到職後願意簽署三年內不結婚的條約，面試官則解釋是因為怕影響工作及交接，且該職缺的上一位同事正是因結婚才離職。
對此，不少內行的網友則勸她可以簽，「違法了，馬上檢舉罰死它」、「一定要簽阿，才有證據」、「先簽約，再投訴到勞委會」、「其實這違法是可以檢舉的，就算簽了也無法律效益」、「簽約也沒用啊，反而公司有把柄在員工手上」。
事實上，根據《永昌法律事務所》的類似案例分享，雇主就算利用女性勞工需要這份工作的弱勢，讓她們自動簽署「單身條款」、「禁孕條款」的僱傭契約，在法律上都是沒有用的，因為這些合約條款，基本違反了憲法有關平等權（第七條）、工作權（第十五條）、及「自由權」（第二十二條）的規定，因屬無效。（編輯：鍾怡婷）