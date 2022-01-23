孫東寶只吃牛排算外行！老饕抖「隱藏點法」：變超大一盤
平價牛排館在台灣選擇眾多，有夜市類型的露天店家，也有店面型態的連鎖店，其中被譽為牛排教父的「孫東寶」更是許多老饕的最好。對此，就有網友在PTT提問「孫東寶要怎麼吃才能吃出價值？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 10:09:00
原PO在PTT貼文指出「久聞孫東寶台式牛排教父大名，想看看有多厲害，沒想到實際點經典的牛排來看，感覺好像跟夜市牛排差不多，鐵板麵也不怎麼樣，是我點錯了嗎？孫東寶到底怎麼點才能體會到牛排教父的厲害啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「百元牛排來說，孫真的算不錯了」、「如果以裝潢跟價位來說，比很多夜市牛排乾淨多了」、「這種價位算CP值不錯了」、「我覺得還行啊，他是平價牛排，又不是高檔的」、「湯濃、餐包爆口，肉算普通，整體來說還可以」、「你把他跟大多數百元牛排比，你就吃出他價值了」。
而也有內行人抖出CP值最高點法為「加80塊加雞腿最划算」，原來，孫東寶的菜單中還提供一項「雙拼組合」，如果食量較大的民眾可以選擇+80元，就能再享用一份排餐的肉，例如點牛排+80元就能有「牛排+雞排」、「牛排+牛排」、「牛排+豬排」等三種組合，獨特的雙拼組合價，成為老饕熱愛孫東寶的原因之一。（編輯：張嘉哲）