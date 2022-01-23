哪物漲價最有感？主婦喊「它」貴又缺貨 上漲原因曝光
近來全台「漲聲不斷」，且多是餐飲業及民生必需品調漲，讓不少民眾哀鴻遍野，就有網友發起討論，哪樣東西漲價最有感？不少主婦淚喊「雞蛋不只變貴還常缺貨」，而農委會也曝光蛋價上漲的真實原因。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 10:53:37
根據原PO於《PTT》發起討論，自己對於近期不斷漲價有感，尤其是小吃攤的食物價格皆有調整，像是炸醬面從40元調至50元，大腸冬粉則從55元調至65元，而跟小吃店老闆聊過後，他們大多表示，上游原料廠商去年就調漲過一次，店家苦撐到今年後，不得已才喊漲，讓原PO好奇，有哪些東西是近期漲價有感的呢？
對此不少主婦淚喊「蛋是真的誇張，之前一盒便宜蛋價格約40元，現在60元起」、「蛋貴就算了還買不到」、「蛋最近真的不好買」、「雞蛋真的很有感」、「雞蛋真的變得很貴，薪水都沒漲」。
農委會畜牧處副處長江文全，在月初受訪時曾經說明，近期蛋價上漲主要為兩原因，一是日夜溫差大，才會造成產蛋率下降，二是受到疫情剛解封時影響，餐飲與外食需求供給緊張。
而台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨則透露，行政院已指示要維持蛋價，因此蛋價大約會凍漲一個月，在過年前就不再漲價，而過年期間休市，加上氣候若是趨於緩和，將有望增加產量。（編輯：鍾怡婷）