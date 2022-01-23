7-11買咖啡「神規則」賺超大！店員認了：不懂的每天虧錢

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「原來那是7-11會員的APP，只要加入會員就可以用超優惠的價格買咖啡，看APP上面的有什麼買10杯送兩杯、買30杯送7杯，甚至還有買100杯送40杯的，依照我去年喝掉200杯來算，我虧了80杯大杯拿鐵......有人也都是用7-11會員APP買咖啡的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「你現在才知道真的虧，80杯大概4400元」、「全家也有喔，專屬會員的優惠，鼓勵大家下載APP吧」、「我也是去年8月才發現，前面已經虧超多了」、「好險我第一波就馬上下載，隨行取還有100多杯呢」、「我小7店員，每次看到常客來買咖啡都單點就很不解，是不是不知道有會員優惠」、「不懂的人是真的每天都在虧，但我們通常也不會特別去提醒啦，門口都有鼓勵大家下載APP了」。
而《NOWnews》記者也實際下載7-11專屬APP「Open POiNT」發現，確實有「行動隨行取」的欄位，民眾只要在上面購買咖啡，優惠從買10杯送2杯到買100杯送40杯的都有，只要購買後可以選擇線上刷卡結帳或者到門市付款，之後只要點選隨行取券，到櫃檯喊出自己的品項，出示條碼給店員刷過即可拿咖啡，熱愛喝超商咖啡的人千萬要記得這個好康！（編輯：張嘉哲）