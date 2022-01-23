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領高薪的生活有多爽？「月入十萬」曝真相：2種人差超多

▲網友好奇，月領高薪10萬的人，生活品質是如何？（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲網友好奇，月領高薪10萬的人，生活品質是如何？（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-23 12:12:31

根據主計處公布，台灣2021年11月的受僱員工，每月經常性薪資平均為4萬3千643元，因此網友好奇發起討論，當月領高於平均薪資很多的民眾，生活品質有什麼樣的差異呢？對此，有月入十萬的民眾出面曝真相。

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▲網友曝光老闆如何用各種方法，降低員工的薪水。（示意圖／取自unsplash）
▲月入高於平均薪資的網友曝真相，就算月領高薪，是否有結婚還是差異很大。（示意圖／取自unsplash）
根據原PO於《PTT》表示，在網路上看到有人分享月薪三萬多的生活，那就是買衣服以平價為主，要花錢之前都需要先斟酌，並且月存僅有一萬多，讓原PO好奇，那高於平均薪資的十萬以上，會是什麼樣的生活呢？

對此，高薪族群則表示，單身跟有家庭的人會差很多「自己也月入十萬，想要買房、買車、結婚生小孩，才發現真的沒多少，一般民生用品消費性產品買起來不會肉痛，但是大筆支出還是要捏緊」、「單身很好過，進階到結婚、生子、買房、養車種種壓力下根本不太夠」、「扣掉房貸、車貸、孝親費、小孩學費，月入10萬其實也還好」。

也有不少人認為跟價值觀比較有關，「其實還是看人肯不肯花、敢不敢花」、「看價值觀喔」、「覺得月薪有到一個程度，還是會花在自己重視的地方，ex：3c、產品或衣服品質，每個人重視的不同」。（編輯：鍾怡婷）

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