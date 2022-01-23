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遠雄自貿區還有確診者　鄭文燦：30廠商停工員工排採檢

▲鄭文燦表示，加值園區三十家廠商都停工清消，預估還有兩百多位，包括其他相關員工今下午會安排採檢。（圖／記者李春台攝，2022.01.23）
▲鄭文燦表示，加值園區三十家廠商都停工清消，預估還有兩百多位，包括其他相關員工今下午會安排採檢。（圖／記者李春台攝，2022.01.23）

記者李春台/桃園報導

2022-01-23 11:50:21

亞旭電腦群聚擴大延燒，桃園市長鄭文燦今（23）日前往遠雄自由貿易港區與前進指揮所及港區各單位開會，鄭文燦會後受訪表示，目前清查結果，加值園區共有30家廠商加上遠雄管理單位及便利商店共有32單位，最新採檢結果除了亞旭電腦員工，另有其他公司人員也確診，目前遠雄加值園區所有廠商全數停工進行清消及擴大多次採檢，至於復工時間，須取得市府及指揮中心同意。

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鄭文燦指出，遠雄自貿港區亞旭電腦爆移工群聚感染，第一次採檢1005人，昨日採檢1722人，有增加確診個案。他透露，確診人員不只亞旭，也有其他廠商員工，其中有本國籍也有外籍移工，下午會進一步說明。

鄭文燦表示，因疫情升溫，加值園區30家廠商需全部停工清消，包括其他相關員工預估還有2百多人，今日下午會安排採檢。

針對宿舍部份，鄭文燦說，亞旭電腦外籍移工有209位，其中第一次採檢確診有56位就是住在移工宿舍，目前有3家仲介公司、5廠商外籍移工在宿舍居住，因為共同生活容易產生群聚感染，所以遠雄宿舍也要列為感染紅區。共有將近700位外籍移工，將優先採檢、清消，且要做三次以上的採檢，確保沒有其他潛在病例，同時遠雄及其他廠商在停工後，需清查是否有派遣勞工或往來廠商。

由於遠雄管理的貨運站、物流及倉儲區還有約4500名員工，且不包括貨運承攬業者、報關行及貨運司機等，鄭文燦說，為確保防疫安全，將擴大採檢，第二層以貨運站的4500人為主，第三層以往來的報關行及貨車思機、承攬業者為主，園區內將設常駐採檢站進行第二輪第三輪採檢。

鄭文燦強調，紅區部份目前需優先清查，社區足跡也要同步進行疫調，除了大園站、三和站及蘆竹站之外，市府也會在桃園火車站增設採檢站，每日上、下午會各公布一次足跡說明，只要疫調出來就會公布。

鄭文燦籲請桃園基層診所只要有收治上呼吸道症狀患者，一律要採檢；另外，有雇用50位移工以上的事業單位也要全部做快篩，以確保移工安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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