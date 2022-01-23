結帳找零收到「龍銀」！店員愣：這是什麼 內行眼睛全亮
不論是商家或是客人，都非常害怕收到假鈔以及偽幣，尤其現在正值過年前夕，不少人都怕自己收到假錢。而近日，就有一名網友分享去超商結帳找零時，卻收到詭異的錢幣，上頭寫著「慶祝千禧年」，連店員自己都非常驚訝詢問「這個是什麼？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 11:40:41
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出，從超商店員找零時發現有一枚硬幣長得很不一樣，連店員都忍不住問說「這是什麼東西啊？」我告訴他這是「千禧年紀念幣」，店員也呆萌的問「這個還能用嗎？」只見貼出的照片，該枚10元硬幣上頭寫著「慶祝千禧年」，硬幣上還有龍騰的圖案，看起來確實與市面上流通常見的10元不同。
貼文一出，網友紛紛回應「還真的沒看過」、「台灣出過不少10元紀念幣現在大多小朋友都不認識了」、「店員年輕人的話不知道很正常....千禧年超遙遠」、「這是啥啊，所以到底能不能用？」；另外，也有不少內行網友透露「哇靠！賺到了，這個網拍有賣到三四百」、「現在少見了，很多人也都留存當紀念，我家也有一顆」、「硬幣年齡都比店員年紀大了，這一顆市價有300~400元左右」、「以前都說這是龍銀啦，現在一顆300~400元都有人在賣」。
而事實上，進一步查詢中央製幣廠的官網，確實能找到這款「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，材質為銅鎳合金，緣起是為了迎接西元2000年的到來，展望人類攜手合作、共建嶄新地球村所特別發行，鑄造數量僅有5000萬枚，是特殊具有意義的紀念幣，而雖然說是可用流通貨幣，但由於年代久遠，逐漸消失，往往只要過去推出的紀念幣，因為有紀念價值，因此上網查看網拍販售價格，價格老早翻漲數十倍不等。（編輯：張嘉哲）