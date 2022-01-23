阿信挺法蘭「玩爆橘宇宙」 粉絲哭問：開唱了還在滑手機
天團五月天的主唱大人阿信以不愛睡覺聞名（誤），他熱衷在網路上分享與留言，時而幽默、時而勵志，成為大家網路世界的驚喜，更是粉絲們想要追捕的焦點。原本阿信被以為是夜貓子，常常凌晨都不睡也不喊累，沒想到寫歌、做專輯音樂、開演唱會外還有時間玩《動物森友會》的他，甚至一早就在提問「大頭菜價格」，搞得眾人傻眼「主唱大人是不是都不用睡覺，再忙也要掛網」。與女星法蘭Fran有著好交情的阿信，昨晚力挺都有替《華燈初上》演唱插曲的法蘭與家家，即將在橘子嘉年華《玩爆橘宇宙》宇宙大歌星中第一次合唱，在晚間7時左右讚聲「期待捏」，遭粉絲抓包「該開唱了」、「你的演唱時間到惹，不要再滑手機了噢」，還有在演唱會現場等候的粉絲現身「主唱大大，在等你上台了捏18：39了溜麥擱突手機了」，讓眾人哭笑不得。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-23 12:57:11
主唱大人阿信到底什麼時候才要睡覺，儼然已經成為都市傳說，熱愛音樂、熱情鼓勵新人的他，也常常在網路上為其他歌手加油打氣，昨（22）日與他交情頗好的法蘭Fran，在自己粉專公告將於晚上十點，於橘子嘉年華《玩爆橘宇宙》宇宙大歌星 - 線上拉力演唱會，與家家第一次合唱，第一次相見。
兩人都有替夯劇《華燈初上》演唱插曲，家家翻唱鄧麗君的《雨夜花》，法蘭則是特地針對劇情創作了新歌《摔碎》。「實力派歌姬」家家搭配第57屆「最佳原創電影音樂」得主法蘭，2人合體在虛擬攝影棚獻唱《家家酒》女女版。
馬上釣出阿信力挺讚聲「期待捏」！沒想到突遭粉絲抓包，刷出一整排提醒主唱大人該開演唱會了的訊息，網友直問「不是在開演唱會！？！？」、「都要上台了說⋯還在這裡」，還揶揄阿信是「一邊唱一邊留言嗎？」，關切聲響不斷。
粉絲紛紛貼心提醒「你的演唱時間到惹，不要再滑手機了噢」，甚至有人在演唱會現場等候的粉絲現身勸告「主唱大大，在等你上台了捏18：39了溜麥擱突手機了」，笑翻眾人。
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