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被追問《華燈初上》兇手是誰　法蘭登「橘子嘉年華」洩密

▲法蘭透露自己知道《華燈初上》的兇手是誰。（圖／翻攝酷瞧臉書）
▲法蘭透露自己知道《華燈初上》的兇手是誰。（圖／翻攝酷瞧臉書）

記者臺孝婷/台北報導

2022-01-22 23:02:25

「2022橘子嘉年華春節版」從20日至23日連續4天晚間8點舉辦，今（22）日晚間「宇宙大歌星」特別企畫由「實力派歌姬」家家、第57屆「最佳原創電影音樂」得主法蘭，2人還合體獻唱《家家酒》女女版，家家表示很感謝遊戲橘子的邀請，這也是她第一次在虛擬攝影棚演唱；法蘭則透露自己知道夯劇《華燈初上》兇手是誰，讓一旁的主持人凱希又驚又喜。

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▲法蘭（右）合體師姐家家，一起合唱《家家酒》女女版。（圖／翻攝法蘭臉書）
▲法蘭（右）合體師姐家家，一起合唱《家家酒》女女版。（圖／翻攝法蘭臉書）
家家和法蘭都有替《華燈初上》演唱插曲，家家翻唱鄧麗君的《雨夜花》，法蘭則是特地針對劇情創作了新歌《摔碎》。法蘭透露，《摔碎》的歌詞就宛如《華燈初上》中的角色，每個人都有很想要努力達到的目標和追求的夢想，為此做了許多努力，但有可能在一個轉身就幻滅，主持人凱希追問法蘭知不知道兇手是誰？沒想到法蘭語出驚人地說：「我真的知道，但不要問我！」還微微洩密聽《摔碎》可以理解劇中角色心痛的感覺，但無法猜出犯人。

家家則透露其實翻唱《雨夜花》，對她來說是一件很困難的事情，因為台語不是自己的母語，再加上製作人是香港人，所以大家有為此特別做功課。除此之外，農曆新年將至，雙姝過年的計畫是什麼？法蘭透露：「打太極應付長輩親友關於感情狀態、工作狀態等等的關懷。」而家家則為了大年初五在台東鐵花村舉辦的「家家《2022初五來我家》鐵花村Mini Live」音樂會卯足全力投入準備，並喊話粉絲：「這次有不一樣的曲目，絕對會給大家驚喜，趕快去買票！」

▲家家將在大年初五於台東鐵花村舉辦的「家家《2022初五來我家》鐵花村Mini Live」音樂會。（圖／翻攝法蘭臉書）
▲家家將在大年初五於台東鐵花村舉辦的「家家《2022初五來我家》鐵花村Mini Live」音樂會。（圖／翻攝法蘭臉書）
「橘子嘉年華春節版」1月20至23日，一連四天每晚8點於beanfun!、遊戲橘子粉專遊戲橘子YouTubeYahoo!TVTwitch 17LIVE同步直播。除了每天必須蒐集的bean果豆，至2月7日前都能參與「豆陣來bean果」互動，選取指定卡面達成連線獎勵（換虛寶、抽汽車、iPhone）。

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