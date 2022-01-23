讀什麼科系過年最慘？眾「答案」超意外　台大生都認輸了

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貼文一出，不少苦主紛紛跳出回應「化工系，阿公每次都說讀這麼久，沒看過你做出一顆炸彈......^_^？」、「我社工系，八婆親戚們每次問我說社工系可以幹嘛」、「我外文，每次長輩都叫我看保養品上的字叫我翻譯....但阿姨...我是法文不是德文啊」、「數學系，每次吃飯都被說，啊你讀數學的應該很會算錢吧？」、「公共衛生系問我是不是以後要變陳時中」、「今年觀光系應該會被問：找到工作了嗎？超尷尬」。
而其中，也有網友提出最經典的「藥學系」，不少長輩都認為這以後出路僅能是「藥師」，做包藥的工作，讓不少就讀台大、國防醫學院、高雄醫學大學的藥學系的同學們超崩潰「被嗆過以後只能當包藥仔^_^」、「包藥仔+1」、「我也被親戚嗆過包藥仔.....」、「女藥師常常都被誤會成護理師，之前有長輩來領藥還叫我幫忙包紮傷口」、「前一陣子還有發口罩呢，口罩包藥仔報到」、「被酸過讀台大只能去包藥，也回不出啥話來，未來確實要走藥師」。
事實上，藥學系的出路並非只有「包藥」的工作能做，根據高雄醫學大學藥學系簡介說明，其出路涵蓋「中草藥研發」、「醫院藥局、社區藥局藥師」、「臨床藥師」、「藥事行政人員」、「藥廠藥師」、藥品行銷夜」、「中藥販賣管理」等等，並非讀藥學系未來就一定會待在診所或者藥局包藥。（編輯：張嘉哲）