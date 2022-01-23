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讀什麼科系過年最慘？眾「答案」超意外　台大生都認輸了

▲大學科系很多種，有些科系的名稱比較「特殊」，會讓人摸不著頭緒這科系是在學什麼，以及未來的出路有哪些。（示意圖／Pixabay）
▲大學科系很多種，有些科系的名稱比較「特殊」，會讓人摸不著頭緒這科系是在學什麼，以及未來的出路有哪些。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-23 13:49:33｜2022-01-23 13:49:36

大學科系很多種，有些科系的名稱比較「特殊」，會讓人摸不著頭緒這科系是在學什麼，以及未來的出路有哪些，因此往往逢年過節返鄉時，一些七嘴八舌的長輩就特愛以自己的既定印象，來解釋這些獨門科系的意義。近日，就有網友討論「過年時各科系的悲劇」，貼文引起大學生們熱烈討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「過年將至，相信你各位學生都準備回家，面對一堆親戚婆媽叔叔長輩了，每到這時候，長輩們又會開始瘋狂提問，比如說念心理系，就有長輩會說『猜猜看我在想什麼？』；如果念法律系，他們會說『現在律師很好考吼？』；甚至念政治系也會被說『未來是不是要當立委從政』.......大家還有哪些科系可以分享過年會悲劇的？」

貼文一出，不少苦主紛紛跳出回應「化工系，阿公每次都說讀這麼久，沒看過你做出一顆炸彈......^_^？」、「我社工系，八婆親戚們每次問我說社工系可以幹嘛」、「我外文，每次長輩都叫我看保養品上的字叫我翻譯....但阿姨...我是法文不是德文啊」、「數學系，每次吃飯都被說，啊你讀數學的應該很會算錢吧？」、「公共衛生系問我是不是以後要變陳時中」、「今年觀光系應該會被問：找到工作了嗎？超尷尬」。

▲學測今（21）登場，讓原PO想起讀高中要填科系時，老師狂洗腦「填四大四中」，讓他覺得「只是想讓榜單變好看」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友分享自己所念科系在過年回家時，會被長輩誤會的種種情況。（示意圖／翻攝pixabay）
而其中，也有網友提出最經典的「藥學系」，不少長輩都認為這以後出路僅能是「藥師」，做包藥的工作，讓不少就讀台大、國防醫學院、高雄醫學大學的藥學系的同學們超崩潰「被嗆過以後只能當包藥仔^_^」、「包藥仔+1」、「我也被親戚嗆過包藥仔.....」、「女藥師常常都被誤會成護理師，之前有長輩來領藥還叫我幫忙包紮傷口」、「前一陣子還有發口罩呢，口罩包藥仔報到」、「被酸過讀台大只能去包藥，也回不出啥話來，未來確實要走藥師」。

事實上，藥學系的出路並非只有「包藥」的工作能做，根據高雄醫學大學藥學系簡介說明，其出路涵蓋「中草藥研發」、「醫院藥局、社區藥局藥師」、「臨床藥師」、「藥事行政人員」、「藥廠藥師」、藥品行銷夜」、「中藥販賣管理」等等，並非讀藥學系未來就一定會待在診所或者藥局包藥。（編輯：張嘉哲）

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