17歲男賣腎買iPhone！爽喊「腎兩顆幹嘛」 10年後現況曝
蘋果每年推出的新品規格不斷更新，但其價格也依舊是居高不下，讓不少果粉都笑稱「要賣腎換手機」，但近日大陸卻真的有一名王姓少年10年前為了要買iPhone把腎臟賣掉，沒想到10年後的現況卻相當淒慘，整天臥病在床，引發話題。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 14:22:43
據陸媒《鳳凰網》報導，10年前一名住在湖南年僅17歲的小王，當時看中了蘋果手機最新推出的iPhone 4S後，因為手邊沒錢購買但又非常想要，竟然突發奇想「賣腎換手機」，四處打聽後接受黑市媒合一家地下醫院，以2.2萬元人民幣（約新台幣9.8萬元）的價格成功賣掉腎臟，也順利拿到錢買到iPhone 4S，甚至加碼購入iPad。
當時，小王面對媒體時，還一臉沾沾自喜地透露「一個腎就夠了，要兩個幹嘛？還不如多的賣掉！」沒想到10年過去，近日陸媒揭露，小王賣腎開刀的疤痕逐漸出現感染狀況，由於當時並非在正規醫院執刀，可能因衛生環境過差，而種下日後悲慘的因子。
如今27歲的小王已經被列為重度傷殘，必須洗腎一輩子，僅能臥病在床靠父母供養，原本有大好前程的年輕人，卻因為當時跟風賣腎購買iPhone 4S，而斷送自己人生的生涯，不僅如此，小王僅存的一顆甚至目前功能也嚴重受損，未來不排除還要換一顆新的腎臟，讓雙親經濟壓力重大。
而事實上，作為黑市裡最受歡迎的器官，腎臟的價格遠遠不只2.2萬，在美國黑市，一顆腎臟可以賣到26.2萬美元（約新台幣781萬元），幾乎是小王當初賣腎的80倍價，而當時購入的iPhone 4s在大陸市場的二手手機回收價僅剩下20元人民幣（約新台幣89元），大概勉強夠買1個便當，令人不勝唏噓。（編輯：張嘉哲）