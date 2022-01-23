高雄今+15　新光輪傳染鏈進入次波傳染

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高雄市長陳其邁表示，昨天感染源不清楚的兩位確診個案，新住民與高科大學生，經詳加詢問，該名40多歲的新住民案18306坦承，曾和案18214在1月17日有過接觸，感染源釐清；但該名高科大學生感染源仍不明，是否有足跡重疊之處及接觸史還需要調查釐清。
陳其邁強調，高雄港篩檢站持續在進行篩檢中，目前將中島商港區訂為感染紅區，其他港區的工作區則訂為黃區，怎樣把傳播鏈阻斷？就是要透過擴大篩檢，先匡列出可能的第三波個案，所以今明兩天在2貨櫃中心、6貨櫃中心，以及3、5貨櫃中心，都設有港區篩檢站；而前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁則設有社區篩檢站；今天則在旗津還設有社區專案，民眾可到旗津廣濟宮、旗津醫院旁停車場、海科大進行篩檢。
陳其邁說，經今日防疫會議及專家會議討論，認為應該提高防疫層級，所以自即日起，住宿型長照機構暫停探視；社區式服務據點全面停止共餐服務，改以提供 餐盒攜回用餐，而社區型長照機構必須停止辦理卡拉OK、共用教具等接觸性活動；至於醫院高風險單位，包括急診、負壓病房、專責病房、加護病房則應每周篩檢一次；而與民眾息息相關的餐飲場所則需嚴格落實實聯制，未配合執行且經輔導未改善，就不得提供內用服務。
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