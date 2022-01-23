車站驚見「精緻紙雞舍」！暖心內幕曝光 網笑：台鐵遺雞
許多民眾出門都會選擇搭乘大眾運輸工具，雖然能免去找車位的麻煩，但有些違禁品卻不能上車。日前就有網友在花蓮志學車站看到「旅客帶不走的雞」，畫面曝光更是引爆討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 17:24:53｜2022-01-23 17:29:39
原PO在臉書《路上觀察學院》上發出圖片，台鐵花蓮志學火車站中竟然出現「兩個超大紙箱」，上方還貼著紙條備註是「旅客帶不走的雞」，他靠近一看發現裡頭有2隻寵物雞，下方還寫著飼主是東華大學的施同學，預計3天內會來取回。原PO看完也不禁笑稱「雞：我還沒上車啊！」
不少網友看完畫面後也紛紛笑稱「有夠可愛」、「台鐵人員真貼心」、「名字也太可愛了吧」、「最重要是這件事讓大家知道不能帶活雞上車，以後不會再發生就好。這次讓大家看到可愛的雞和台鐵暖心對應，也算是一種免費宣傳了」、「台鐵人真好，幫他們記大功吧」、「飼主還沒有準備，『雞會留給準備好的人』」。
據了解，這兩隻「台鐵遺雞」的飼主為施同學，因學校昨天開始放寒假要返回北部，便把3個月前開始飼養的2隻寵物雞裝進寵物箱內準備帶回家。但施同學不清楚禽類無法上火車的規定，被站務人員發現後，只好把雞借放在火車站。站方也好心製作紙箱雞舍，卻意外掀起網路熱議。志學火車站人員解釋，原則上其實不能寄放寵物，昨天只是好心協助飼主。而飼主施同學今（23）早上也將雞領回，他也向媒體表示，兩隻寵物雞分別叫做「人蔘雞」和「烏骨雞」，逗趣的名稱也再度讓網友們笑翻天「名字也太可愛了」。（編輯：潘毅）