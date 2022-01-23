「12星座」未來一週運勢曝光！金牛需節儉　天秤桃花來了

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白羊座
對於凡事都要求做到第一的你而言，不知道是否可以接受一個韜光養晦、等待機會的時刻。你是一個需要舞台的人，渴望在愛情中找到厚實的依靠和肩膀。只是現在時運不濟，近期的生活中都是一些生病呀、小人呀、流言呀、自己跟自己過不去鬼打牆的鳥事。建議把身邊的情人看緊一點，他又作怪了。
金牛座
都到了放年假的時候，怎麼還是覺得你一臉的疲憊與苦悶，似乎忙家裡面的瑣事比處理辦公室的雜事還累。最近對你而言，正是花錢破財的時刻，例如居家的電器、設備、裝潢什麼的，你都想汰舊換新，對於燈泡、照明設備與汽機車，你也感覺到太舊了。建議你用錢省一點，免得要跟銀行借貸。
雙子座
下週就要過年了，你該把所有關於工作的電話與訊息全部丟棄到腦後，這是一個全心全意營造家庭關係、家族團圓的重要時刻，只有為家人付出、為家人忙東忙西，這些甜蜜的負擔在你身上卻一點也不覺得累。你表現出對家人的回饋就是買新衣服給家人，發紅包給父母長輩之類的。當然最近的戀愛氣氛是濃厚的，準備結婚懷孕吧。
巨蟹座
心情挺好的，但是這種自己找快樂的方式，似乎是用盡了全力，有點苦撐的感覺。每次到了歲末年終，尤其是農曆新年前夕，你是一個不願意讓別人看見不開心與軟弱的那一面，你覺得如果面對這些壓力與挫折，自己都過不了，還要讓家人擔心，自己會更不好過。建議你樂觀思考、迎向陽光，愛情報到、財富增加的日子離你不遠。
獅子座
心情有些焦躁、煩悶，恐怕是因為要過年了，還有很多辦年貨、居家、辦公室的事情沒有處理完畢。建議你不要衝動、深呼吸，事緩則圓，不要看什麼都不順眼。面對愛情、財產的考驗，你需要用大智慧來處理眼前的麻煩事，如果無法獨自面對、或是壓力已經超過你的負荷，那就找人聊聊天、訴苦。
處女座
歲末年終，特別想要徹底放鬆心情，但你就是凡事都要操心，等到真正休息的時候，才發現自己的肌肉與壓力綁在一起，完全無法休息。最近的外表雖然平靜，但是內心卻是無比的翻騰與波動。關於愛情，如果不是你先說放棄，就是等著對方先遠離你吧。婚姻走向分手孤單之路已很明確。
天秤座
心情有點脆弱，讓你像小鹿一樣興奮又緊張兮兮的當然是你最重視的愛情。最近有機會與來自遠方的情人見上一面，如果兩人有更好的人生目標，建議你就答應他的求婚與告白吧，畢竟好對象真的不多了，你雖然很致力於工作、愛情、生活、家人之間的平衡，但現在是優先把握愛情幸福的黃金時刻。
天蠍座
難得的假期，你已經安排好吃吃喝喝的生活了。你想紅酒、你想吃火鍋，也想買福袋中大獎。對於新年的時刻，你是很有企圖心的，總覺得提早一點準備，好運就會早一點發生。愛情長跑多年的朋友，最近應該快點把婚事談定，免得夜長夢多。最近在溝通表達的時候，要長點心眼，小心說錯話，讓情人想東想西。
射手座
順順順，人生中難得有福星高照的日子，總覺得做任何事情都特別的順心。這種心想事成好運的時刻，同時伴隨著一些改變的機會，建議你可以順其自然，會有好結果。已經安排出遠門度假的朋友，會有意想不到的戀愛好運。也許有機會和同行朋友擦出戀愛火花。最近應該注意一下自己的體重，特別是腰圍。
魔羯座
煩煩煩，下週就要過年了，你在煩惱家族親戚聚在一起，彼此八卦、挖苦、攀比的各種勾心鬥角互動，因為有太多疲憊的心情與心事都悶藏在心中，深怕一個不小心被人觸動了那敏感、委屈、自卑的靈魂。所以在與家人團圓的這段時間，你會盡可能的武裝自己，強顏歡笑。就希望自己父親、母親的健康能好些。生活中的小人滾遠一點。
水瓶座
農曆新年前夕，如果老闆還在這個節骨眼上面找你一些麻煩，真心建議你年後就辭職換工作吧，反正你不滿意自己的同事與公司也不是一兩天的事情。最近蠻多可以合作、投資、作副業的機會找讓你，或多或少都有前景與發展性，就看你自己拿定主意。愛情跡象甜蜜回溫，適合製造約會的甜蜜回憶。
雙魚座
都寂寞了好長的一段時間，現在終於盼來戀愛的機會，但是最近一波桃花春風的好運氣，卻又有情敵存在。在情人面前不要盡耍一些小聰明、忌妒和愛計較的個性要適可而止，不然會引起反效果。已經放年假的朋友，你的健康與免疫力也鬆懈下來，小心不要感冒了。最近夜晚頻尿、四肢水腫的特別厲害。（編輯：潘毅）
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