炒菜到底該用哪種油？營養師揭「驚人真相」：一堆媽全錯
提到烹調，「油」絕對是許多料理中不可缺少的元素之一，但其實不同種類的油營養價值也有所不同，營養師陳心驊提醒，平時做菜時應隨著烹調方式更換適合的油品，千萬不要有「一種油打天下」的想法，以免增加致癌機率。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 11:00:00
營養師陳心驊在臉書粉專「營養師菲菲・你的營養師好閨蜜」發文指出，每一種油品都擁有各自的「發煙點」，「烹調時的溫度若超過發煙點，容易增加煮菜時的油煙，讓油品變的不穩定，進而產生致癌物質」，例如發煙點低的亞麻仁油、葵花油，較適合涼拌、做沙拉；玄米油、酪梨油或橄欖油發煙點較高，適合煎炒類等高溫烹調方式。
此外，陳心驊進一步指出，每種油除了有不同的優缺點，還有著不同的營養價值，隨著烹調方式更換適合的油品，不僅能讓油品優點最大化，還可以攝取到不同油脂提供的營養素；她提醒，其實現在不少人在烹調時，為了貪圖方便，無論煎、煮、炒、炸都用同一種油，若自己有這樣的習慣，就應立即審視廚房裡的油品。
貼文中，陳心驊也附上各類常見油品的發煙點供民眾參考，其中最低的為葵花油、芥花油、亞麻仁油的107度；大豆油、玉米油則為160度；苦茶油252度；最高的則是玄米油的254度；而一般家中的炒菜溫度約160度，油炸則為180度。（編輯：張志浩）