今明有霧北台灣有雨！天氣變化快像春天 小年夜濕冷有感
中央氣象局表示，今（24）日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣轉涼且有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。另外氣象局針對西半部及馬祖地區發布濃霧特報，易有局部低雲或霧影響能見度，桃園、台中、彰化、雲林、嘉義、台南及屏東已出現能見度不足200公尺的現象，新竹、苗栗、南投、高雄及金門能見度亦較低，請注意。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 06:35:02
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天微弱東北風影響；西半部易有霧，中部以北有局部小雨，東半部有局部短暫雨；冷空氣很弱，中部以北略轉涼，南部白天舒適早晚涼。今日各地氣溫：北部15至19度，中部16至23度，南部17至26度，東部16至25度。
氣象局表示，明後天東北季風持續影響，水氣稍減，東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區及中部山區降雨較為零星，且中部山區降雨逐日趨緩，北、東天氣持續偏涼，中南部早晚偏涼，適時調整衣著。而週四東北季風減弱，高空有南方雲系接近，氣溫略微回升。週日小年夜鋒面通過，緊接著東北季風再帶來涼冷空氣。
吳德榮指出，30日小年夜晚至31日除夕清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。除夕、初一乾空氣南下，各地晴朗穩定，除夕白天有陽光不覺冷，初一白天續回暖，但夜間有「強輻射冷卻」加成，初一晨將創此波冷空氣的平地最低氣溫。初二下一波鋒面影響，天氣再轉變。（編輯：倪浩軒）