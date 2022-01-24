吃肯德基結帳「狂念咒語」！內行秒懂狂讚：不知道虧超多
台灣速食店品牌眾多，除了以獨特風味薯條稱霸的麥當勞之外，也有以蛋塔、炸雞聞名的肯德基。近日，就有網友討論「肯德基的最佳點法是什麼」，貼文一出後，釣出不少內行人分享秘訣，直呼結帳時一定要知道「神秘咒語」就能省錢，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 07:09:09
原PO在PTT貼文指出「現在是宵夜時間，我肚子感到非常的餓，想說要去附近的肯德基買宵夜，但預算只有一百元以內，又想要點一個可以吃的爽的套餐，想請問肯德基怎麼點才能夠省錢？有沒有人可以傳授一下」。
貼文一出，網友紛紛回應「肯德基一百元根本吃不到什麼啊」、「一百元的預算要吃肯德基，我建議你睡覺」；不過也有內行老饕透露「結帳時喊21958，店員就知道了」、「跟店員說21958，就有2塊雞肉+蛋塔+可樂，一百元剛剛好」、「結帳念23167也可以」、「我是都吃21958，給你參考」。
原來，網友提到結帳要喊出一串神奇數字的咒語，其實是肯德基常常不定時推出的優惠券代碼，與麥當勞先前推出「雞塊+1元多一件類似」，其「21958」的代碼內容物即是「2塊炸雞+蛋塔+可樂」，使用期限僅到1月31日，而另外也有多款不同套餐組合密碼，包括像是「40325」的「炸雞+雞汁風味飯+小玉米濃湯」的95元組合等等，愛吃肯德基又想省錢的民眾，都可以上官網查看優惠券消息哦！（編輯：張嘉哲）