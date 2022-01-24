爽揪女友洗澡卻崩潰？理由曝光 萬人讚爆認了：真的害怕
近日受到東北季風的影響，全台又將濕冷一整週，不少人除了穿著厚重的衣服來保暖外，在這種天氣洗上一波熱水澡也是相當舒服。不過，近日就有女網友分享自己和男友第一次一起洗澡，結果男友卻相當崩潰，其原因曝光後，不少男網友也非常認同直呼「這跟我兒子完全沒有不同」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 07:33:13
原PO在「Dcard」貼文表示「同居後的某一天，男友提議晚上一起洗澡，雖然有點害羞，但想說又不是沒看過就一起洗吧！但本人我雖然是個女生，不過我洗澡的速度非常快，能洗多快就多快，通常平均時間大概是10分鐘就結束了，結果過程中男友有點奇怪，動作非常緩慢，我才意識到原來他是想要被女友洗澡的意思」。
「我當然願意幫他洗啊，於是我就拿著沐浴球飛快的大力搓洗他，然後結束後我就說『我洗好了，我要出去了喔』，後來男友就沒再提過要一起洗澡的要求，後來問他，他才說『情侶洗澡不是應該都很溫柔的洗嗎？而且水溫很燙QQ』，哈哈哈我真的想說真的抱歉，我平常都很大力洗澡而且很快，不過經過溝通之後，之後我們就每天一起洗澡了啦！」
貼文一出，引發上萬名網友紛紛狂讚掀起共鳴「一起洗澡不外乎就是一種情趣，但你這樣跟我幫我兒子洗澡有什麼不同？」、「人家是要甜蜜，你給人母子情節」、「洗兒子感覺很好笑耶XD一種想要趕快完事的感覺」、「他肯定是驚呆了，妳洗那麼快，又把他當兒子在洗XD」；另外也有不少人對於水溫的事情感到心有戚戚焉「女友的水溫真的太燙，我真的無法」、「洗過一次就不敢再一起洗，我的皮都快熟了」、「和女友水溫不同根本洗起來完全不舒服」、「女友也是洗很快水溫又很高....後來就不一起洗了，真的害怕」。（編輯：張嘉哲）