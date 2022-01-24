讀啥科系最沒用？台大生「神回應」電爆台灣人：正確答案
上週末今年學測剛結束，在等待成績放榜的同時，不少即將踏入大學的莘莘學子，都開始關注自己未來要選填的科系以及學校，由於科系影響著未來出路，能左右以後出社會的薪資結構，因此讀到適合台灣產業高薪的科系，可以說是人人嚮往。而就有網友討論「為什麼大家要一直討論哪個科系未來出路、錢賺多少的問題」，結果貼文釣出不少台大生回應，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 08:10:04
一名就讀成大的網友在「Dcard」貼文指出「很多人討論哪個科系CP值很低、未來出路錢少等等，但講真的，人生除了錢還有很多目標吧，價值觀可以多元一點好嗎，尤其是可以養活自己的情況下，到底幹嘛一直數落別人科系？沒這些人你當真有那麼好的生活品質嗎？各行各業都需要人，這些人就不想被高薪的框架框住錯了嗎？」
「工作佔了你人生很多的時間，喜不喜歡這個工作當然是一個非常關鍵的因素，大學不是職訓所，只有爛人沒有爛系，還有有一些人是真的滿奇怪的，自己選錯系，然後也不想辦法去改變，整天在抱怨，千錯萬錯都不是自己的錯，我知道在這充滿速食資訊的網路世界很難傳達，但請思考一下什麼是你想要的，做事不要後悔就好了，每個人的人生都是屬於每個人的」。
而貼文也釣出不少台大生、成大生以及頂大生回應「我台大土木我驕傲，台大畢業一樣低薪，低得理直氣壯，至少我不偷不搶」、「終於有新觀點了，整天比哪個科系CP值低完全沒意義」、「我不相信社會只剩下醫牙電資法商還能夠穩定運作，人的能力有限、志向也有所不同」、「每個科系本來就有他設立的目的，真的沒必要一直比」、「真的，每次看到一堆只會用薪水貶低別的科系的人，就覺得這些人是不是腦袋只剩下錢？」、「台灣人觀念本來就該進步，腦袋只有錢嗎？就像台大土木系的同學講的，不偷不搶認真過好生活才是人生正確答案」。（編輯：張嘉哲）