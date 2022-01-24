全聯店內有養3隻狗？女一逛驚「沒發現過」 婆媽揭真相
全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地。而近日，就有網友分享去全聯時，意外發現全聯店內有三隻狗，其真相曝光之後引發討論，不少人笑翻表示「已經養一年多了」，引發話題。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 09:26:55
原PO在「Dcard」貼文指出「今天去全聯買東西，走到香蕉的區域，忽然看到這隻狗狗心裡想說『香蕉狗還蠻可愛的』，結果又走到蘋果跟奇異果的區域，發現還有另外兩隻，就是『蘋狗』跟『奇異狗』啦，真的很可愛欸，以前怎麼都沒發現全聯有這個」。
貼文一出，網友紛紛回應「也太呆萌，蘋狗好可愛喔」、「可以去聽主題曲，會跟著唱XD」、「一定要聽他們的主題曲、每次在全聯聽到必跟唱，常常不小心被別人發現就裝沒事XD」、「水果特攻隊啊，養蠻久了啦」、「主題曲真的很強，會跟著唱，只能說全聯也真的蠻有創意」、「去全聯都會聽到主題曲啊，奇異狗蠻可愛的」、「這個大概有一年多了，很多人平常不會注意吧」、「店這三隻狗已經養一年多囉，很多小孩都很喜歡」；也有網友逗趣回應「怎麼沒有芒狗啦」、「還有火龍狗跟芒狗啊，怎麼沒出XD」。
事實上，網友指稱的「這三隻狗」並非真的寵物狗，而是全聯在2020年6月推出的「水果特攻隊」，用台灣國語的諧音，將「果」改成「狗」，並且做成玩偶的模樣以及推出主題曲，其歌詞唱到「蘋狗、香蕉狗、奇異狗~Bingo、jungle、Kiwiko」配上洗腦的旋律，讓不少人去逛全聯時都忍不住跟著多唱幾句，還不知道的民眾下次也可以朝聖欣賞。（編輯：張嘉哲）