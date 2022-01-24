說到做到！麥當勞早餐「薯餅」如期回歸 紅豆派也回來了
從去年底開始，受到加拿大農作物產量遇乾旱、洪災影響，導致目前全球的馬鈴薯和芥末都面臨缺貨問題。加上國際海運壅塞，貨運進口船期延後，不少速食業者面臨薯條荒，只好暫停販售相關產品，麥當勞則於今年1/7於門市公告，早餐「薯餅」將陸續斷貨、停止供應。所幸如期在預計的1月下旬解除警報，麥當勞今（24）日宣布好消息，金黃薯餅新春回來了！也同步限期回歸金迎招財系列薯來堡，在長堡中夾上酥脆薯餅與多汁厚實肉排，讓大家一次吃個夠。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-24 11:05:07
喜歡薯餅的民眾有口福啦！麥當勞不只即日起正常供應金黃薯餅，還同步限期回歸推出第九年的金迎招財系列，金迎招財福堡在大塊厚實的牛肉排或雞肉排上，淋滿香醇濃郁的黑胡椒醬及新鮮洋蔥，金迎招財薯來堡則再夾入大家最喜歡的酥脆薯餅，新春應景好滿足。
購買期間限定「金迎招財薯來堡／福堡套餐」，就送「好運紅包袋」乙份（數量有限，送完為止）；加點「六塊麥克鷄塊」還可享有優惠價55元，加點「十塊麥克鷄塊」則是95元。
沒想到2022開春回歸的人氣餐點還不只這樣，受到不少人喜愛的「紅豆派」季節點心，也悄悄回來了！即日起至2/22（或售完為止）限期供應。
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