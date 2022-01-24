機車中間「卡一根」用途抖出！對比照瘋傳 機車族全臉綠
台灣素有「機車王國」的稱號，往往每到上下班尖峰時段，路上機車總是擠滿道路，而機車種類不僅繁多，配件更是五花八門，其功用有時令人意想不到。就有網友分享自己某次要牽車時，意外看到隔壁台機車的座椅與車頭中間卡著一根棍子，好奇用途為何，沒想到貼文釣出內行人曬出對比圖，引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 11:04:24｜2022-01-24 11:05:38
原PO在「Dcard」貼文指出「今天牽車的時候，發現旁邊的車中間有一根，這是要幹嘛的？」只見貼出的照片，一台機車的座椅與車頭中間卡著一根藍色棍子，看起來並不是扶手，說是裝飾也是差強人意，讓人好奇真正的用途為何。
貼文一出，網友紛紛回應「加強車身用的」、「穩定加強車身減少碎震，出車禍可以防止龍頭往內潰縮」、「你出過車禍就知道這跟多重要....能省好幾千」、「車台強化桿」、「強化車台，但其實只是出車禍的時候，你車台不會對摺的那麼嚴重」、「強化中柱，比較不容易撞爛」、「自從有一次自撞電線桿之後，就知道有這根的用處了，可以少花3000整骨」。
而該貼文被轉發到Dcard臉書粉專後，也有不少人上傳有裝桿子與沒裝的差別，只見貼出的照片，一台機車從懸崖掉下去後，因為有裝車台強化桿，因此車台並沒有過度向內凹陷，而另一台機車則是沒有裝車台強化桿，出車禍之後，整個車頭凹陷的非常誇張，讓不少網友看了也都非常震驚，引發討論。（編輯：張嘉哲）