蒜頭吃錯好幾年？「正確保存法」曝光 這招竟跟選舉有關
快過年了，要準備年節期間一大家子的年菜與三餐，料理中用到的蒜頭肯定不能少，很多婆婆媽媽總會先買一大堆蒜頭回家備用，但保存蒜頭卻是一大難題，要讓蒜頭新鮮不乾扁、不發芽，婆媽們總有自己的一套，總歸來說共有四大派，包括直接冷凍的「凍蒜」，直接冰冷藏保鮮，或是用紙巾包覆放入密封罐或密封袋收藏，甚至也有人習慣用網袋吊掛風乾，確保蒜頭不受潮。但究竟哪一招才是對的？台中澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥建議，以自己家裡面使用的頻率來決定，如果買回來的量1、2週就會用完，建議直接冷藏或冷凍保鮮最好；如果一次購買大量的蒜頭，就建議放網袋風乾保存，可以維持保鮮一段時間沒問題。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-24 11:00:10｜2022-01-24 11:00:41
根據研究指出，大蒜含有豐富的營養價值，包含醣類、蛋白質、維生素B1、B2、鈣、磷、鐵等礦物質，以及三十多種蒜氨酸、蒜酶轉為「蒜素」為主的硫化物，確實具有保健功效，很多人喜歡直接生食，也能獲取最多的營養素。不過蒜頭買回來如果沒有保存好，很容易發芽或乾癟，營養素跟風味就會慢慢失去，總讓婆婆媽媽很頭疼，坊間也流傳各式各樣的保存方法，各有各的好處。賴淑娥說，最簡單的就是依照使用頻率來決定。
賴淑娥說，通常買回來的蒜頭大多已經乾燥過，擺放1到2週沒問題，蒜頭即便是發芽了，也是可以食用，不過營養素會稍微下降。如果擔心發芽，建議可以連皮一起冷藏或冷凍，其中「凍蒜」的保存效果最好，但冷凍會降低細胞的活性，可能會使得蒜頭偏軟、不夠脆影響到口感，而冷藏會因為冰箱裡面的濕氣而導致蒜頭發芽，不利維持原狀，所以如果2週以內不會食用，就不建議直接冷藏。如果使用的頻率比較高，用紙巾包覆放入保鮮罐或保鮮袋內保存，也是不錯的方法，不過建議短期內趕緊用掉比較好。
另一方面，如果趁著蒜頭價格便宜一次購買大量回家，超過1個月以上用不完，賴淑娥建議，把買回來的大蒜完整保留蒂頭與外皮，放置在通風、陰涼且乾燥的環境，可以用網袋包著，通常都能維持大約半年左右的新鮮度。
賴淑娥提醒，一般成年人蒜頭每日攝取量大約2至3瓣，約拇指大小的量就已經足夠了，吃多了恐怕對腸胃道造成太大的刺激，有些動手術的病患也建議避免生吃或過量食用。