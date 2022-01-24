陳時中看這邊！CDC圖卡擺錯重點 網「神改圖」全場讚翻
國內疫情因Omicron變種病毒持續升溫，許多民眾又再次關注每日記者會及確診資訊，指揮中心也都會製作確診圖表供民眾參考，不過有網友認為，民眾目前最關心，應該是台灣本土哪些地方確診最多，但指揮中心的圖表中，卻花了大篇幅顯示境外確診，為此他則重新翻改確診圖表，圖表曝光後也獲得一致好評。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 10:55:54
原PO於23日在PTT發文表示，現在本土疫情嚴重，台灣又這麼小，「在高雄染疫都有可能跑到台北造成疫情，一個桃園讓鄰近的台北新北也會淪陷」，因此大家最關心的當然就是哪些地方確診最多，至少可以避開以免造成群聚；接著原PO提到，23日指揮中心的確診圖表中，「本土案例」僅佔圖表一小格，「境外移入」卻佔了大部分空間解釋，且本土個案的居住縣市毫無標示，可能無助於民眾防疫。
為了讓本土疫情更一目了然，原PO決定將22日確診圖表進行翻修，新的圖表可見，本土個案、境外移入、死亡病例先大致用數字標示後，左下角重點標示確診數最多的2個縣市，其餘縣市則名列在下方；境外移入部分，則在右下角重點標示確診數最多的入境國家，其餘也名列在下方。
原PO認為，原本的圖表中，本土案例只有數字，光看圖片的話，可能只有陳時中清楚案例分佈情況，但翻修過的圖表，馬上就一目瞭然知道本土案例分佈，比起用大空間說明境外移入，應該對民眾更有幫助；貼文一出，網友紛紛留言「太棒的圖」、「確實這樣是比較想看到的」、「人民只想簡單知道本土案例分佈」、「境外真的不用解釋那麼清楚」、「明天報到直接上班」、「真的很讚，陳時中真的要看這篇」。（編輯：張志浩）
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