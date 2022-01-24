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婆婆怕封城喊別回家！下秒急討萬元紅包　媳氣瘋：欠妳嗎

▲網友哭訴，婆婆要求一家因疫情不得回家過年，但紅包須依規定時間匯入戶頭。（圖／NOWnews資料圖）
▲網友哭訴，婆婆要求一家因疫情不得回家過年，但紅包須依規定時間匯入戶頭。（圖／NOWnews資料圖）

編輯中心/綜合報導

2022-01-24 12:02:51

農曆新年即將到來，但近日本土疫情持續延燒，不少人都為了減少移動選擇不回家過年，但一名住桃園的網友卻分享，自己的婆婆不僅要求一家人不要回家過年，還指示孩子們的紅包，統一要在星期一匯入她的戶頭，種種誇張行為令他直呼：「我們欠妳的嗎」？

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原PO在「匿名公社」發文提到，婆婆因疫情要求我們過年不用回婆家過年，「但紅包要先匯給她，連帶小姑的兩個孩子、先生哥哥三個孩子的紅包，都要在星期一早上統一匯到她的戶頭」，不過原PO和老公都是25號發薪，上個月也剛繳完2個孩子的補習費和保險費，無法立即負擔婆婆要求的大量紅包費。

▲原PO指出，公司臨時取消尾牙，改發8000元給每位員工。（示意圖／取自Shutterstock）
▲因薪水還沒發，又剛繳完孩子的補習費和保險費，原PO擔心無法立即負擔婆婆要求的紅包費。（示意圖／取自Shutterstock）
原PO指出，因為婆婆規定紅包要一萬以上，所以本來預計發薪完後維持婆婆的規定再貼2000包紅包，小孩的部分則是統一一個1200元，夫妻倆為此打電話和婆婆討論匯款時間，沒想到婆婆卻怕桃園封城後無法出門匯錢，因此堅持星期一早上她去刷本子時一定要看到，「老公原以為婆婆是擔心疫情，還安慰她說不會這麼快封城，結果婆婆居然罵我老公說是不是故意要拖時間，不給她紅包」，聽完老公瞬間氣的將電話掛斷。

「我不知道該怎麼安慰我老公，但我婆婆這次真的太過份了」，原PO強調，我知道疫情嚴重我們又住桃園難免會覺得忌諱，但不關心我們反而只關心孩子的紅包可能會拿不到，直呼「有人媽媽這樣做的嗎？我們欠妳的嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言聲援「錢還是省下來給自己的小孩用」、「第一次看到紅包用討的」、「沒見面就不用給」、「電話線剪掉了啦，都別聯絡」、「硬性規定包紅包就失去年節的氣氛了」、「包紅包是要量力而為」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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