婆婆怕封城喊別回家！下秒急討萬元紅包　媳氣瘋：欠妳嗎

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原PO指出，因為婆婆規定紅包要一萬以上，所以本來預計發薪完後維持婆婆的規定再貼2000包紅包，小孩的部分則是統一一個1200元，夫妻倆為此打電話和婆婆討論匯款時間，沒想到婆婆卻怕桃園封城後無法出門匯錢，因此堅持星期一早上她去刷本子時一定要看到，「老公原以為婆婆是擔心疫情，還安慰她說不會這麼快封城，結果婆婆居然罵我老公說是不是故意要拖時間，不給她紅包」，聽完老公瞬間氣的將電話掛斷。
「我不知道該怎麼安慰我老公，但我婆婆這次真的太過份了」，原PO強調，我知道疫情嚴重我們又住桃園難免會覺得忌諱，但不關心我們反而只關心孩子的紅包可能會拿不到，直呼「有人媽媽這樣做的嗎？我們欠妳的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言聲援「錢還是省下來給自己的小孩用」、「第一次看到紅包用討的」、「沒見面就不用給」、「電話線剪掉了啦，都別聯絡」、「硬性規定包紅包就失去年節的氣氛了」、「包紅包是要量力而為」。（編輯：張志浩）
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