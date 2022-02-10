竊占國土7／國產署坦言人力不足　每年追討進度不如預期

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一、使用補償金計收方式
（一）依本部訂定「國有非公用不動產被占用處理要點」(下稱占用要點)第6點第1項規定，被占用之不動產，在占用人未取得合法使用權源或騰空交還前，本署依民法不當得利之規定，向占用人追溯收取使用補償金。
（二）又依最高法院61年臺上字第1695號民事判例意旨：「不當得利請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準，無權占用他人土地，可能獲得相當於租金之利益為社會通常之觀念。」是以，占用要點第7點第1項及附表依民法不當得利規定及前述民事判例意旨，並參照行政院82年4月23日台82財字第11153號函核定「國有出租基地租金率調整方案」第1點規定之國有出租基地租金計收標準，就各類占用情形明定使用補償金計收基準。
（三）本署亦會針對情節重大占用案件，除依民法第179條規定請求不當得利外，可按個案情形依民法第184條規定請求損害賠償，及針對依刑法竊佔罪等提出告訴後，提出占用人竊佔國土所得不法獲利供檢察官或法官審酌。
二、被占用土地處理收回量能
（一）本署依行政院核定國有非公用不動產被占用加強清理第一期計畫（103年至108年）及核定第二期計畫（109年至114年）清查及處理被占用國有土地，自102年底至110年底，共處理收回37,172公頃被占用土地，惟列管被占用土地總面積(下稱被占面積)相較102年底僅減少8,438公頃，係因陸續接管抵稅不動產、他機關移交、無人承認繼承遺產及近年清查發現占用等，平均每年仍新增3,000餘公頃之被占用土地，致處理數與增加數相互抵銷。加以，占用情形複雜者須循訴訟途徑處理，往往耗時數年，且近年因應人權兩公約居住權保障要求，處理程序較為繁雜，尚須洽相關主管機關協助，占用處理實非短期可成。
（二）查本署自103年執行第一期計畫以來，每年度占用去化率(處理被占面積佔當年度列管被占面積之比率)均達15~25%，符合立法院96年「每年處理占用總數10%以上占用案件」之決議，且歷年去化被占面積均大於新增被占面積，故列管被占面積逐年減少。本署未來將賡續依行政院核定計畫及目標數，加強處理被占用國有非公用土地。