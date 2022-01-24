聯邦銀行健行分行今復業　嚴密措施加強防疫

因確診居服員衍生桃園聯邦銀行健行分行行員群聚，1月12日該分行停業清消，於今(24)日復業，一早就有不少民眾前來銀行洽辦，銀行方面也都做好萬全的防疫準備，包括落實執行實聯制、使用隔板、面罩，客戶完成業務後，行員也會使用酒精擦拭消毒。
記者李春台/桃園報導
2022-01-24 13:23:29
停業12日之後，聯邦銀行健行分行今日上午9時恢復營運，為確保防疫安全，客戶進門後得先完成實聯制、量測體溫、手部消毒，每位行員都戴上口罩及面罩、手套，每個櫃位桌上放置酒精，服務完客戶後，行員都會仔細擦拭檯面、原子筆等物品。
對於銀行日前爆發群聚感染，洽辦民眾說不會擔心，因為行員的防疫都做的非常好，都有遵守防疫中心的規定。
盧文娟表示，健行分行停業的這段期間已完成5次環境大清消，市府衛生局上周也有來做環境檢測，結果全部陰性，代表環境非常安全，目前客戶到分行洽辦業務，會實施實聯制、量測體溫，每個櫃台都有設置隔板，行員也會配戴口罩及面罩來保護自身安全；不特定顧客接觸部份，會每兩小時用酒精擦拭，維持環境安全。
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