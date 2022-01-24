高雄人看過來！SKM Park 1/26試營運　獨家美食優惠曝光

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大家最關注的美食品牌優惠，通通不手軟，越早來逛越多好康。位在大道西3F的瓦城泰國料理，1/26起首3日，三人同行用餐贈酸辣蝦湯（每日限量30組）。
位於大道東1F中央廣場的快閃的SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司，1/26～1/30、2/4～2/6，短短8天，每日不同口味限定吐司限時登場，週一到週日分別推出極芋生吐司、法芙娜巧克力生吐司、極起司生吐司、極紅豆生吐司、蜂蜜馬斯卡彭生吐司、極黑糖吐司，還有15種日本原裝進口果醬任你挑選。
頂呱呱則於1/26開幕當日前50位來店免費送呱呱包一顆。1/26～1/30慶開幕期間，祭出超多美食優惠和消費滿額贈禮。1/26～1/28單筆消費滿250元贈頂呱呱環保袋乙個。1/29、1/30最後兩日單筆消費滿300元贈造型筆組乙組。
專屬「頂呱呱大吉餐」下殺七折，特價149元。購買任一家庭派對組合餐，即贈「中杯紅茶雪泥兌換券」（限量150張）。於IG或FB打卡並Hashtag #吃炸雞就來SKM頂呱呱，即贈辣味雞翅一隻。
藏壽司 SKM Park限定開幕活動，消費滿1500元並追蹤藏壽司IG，即贈高雄唯一限量滿額禮「鬼滅之刃撲克牌－炎柱款」。鬼滅之刃多達29款獨家扭蛋等你來蒐集。
高雄獨家大師兄銷魂麵舖，開幕首7日，每日前50名消費顧客送熱銷組合，1/26(三)～1/27(四)贈銷魂肉燥炊粉1盒（3入）、1/28(五)～1/29(六)贈銷魂滷肉包1包、1/30(日)～2/01(二)贈花生麻醬乾拌麵1包。加贈辣油 2 入袋裝，送完為止。
日本大阪人氣半熟起司塔PABLO，1/26(三)～3/31(四)首五日迷你起司塔（經典原味／巧克力／抹茶／草莓／季節）買5送1，以價低做折（70～90元／個）。金牌起司塔優惠價502元（原價628元）。
另外還有備受期待的南部獨家精品折扣！1/26(三)～2/28(一)義大利百年Salvatore Ferragamo南部獨家Outlet期間限定店，質感登場。OL小資女最愛的紐約設計師品牌MICHAEL KORS，打造免等折扣季的Outlet型態店，男女包款、服飾、鞋履一應俱全。
服飾品牌BOSS在SKM Park設置南部最大Outlet，來店消費就送BOSS紅包袋。1/26(三)～1/31(一)Opening限定，全面5折、2件再享8折。內褲5盒只要1,999元。領帶優惠價990元，千元有找。
SKM Park
常態營業時間：週一～週四 11:00-21:30、週五／例假日前一天11:00-22:00、例假日 10:30-22:00
地址：高雄市前鎮區中安路1-1號
交通：緊鄰捷運草衙站2號出口，高鐵左營站可轉乘捷運抵達，距高雄航空站2.5公里（約搭乘捷運1站的距離）及國道一號三國通道出口旁
停車位：汽車1,100個、機車1,200個