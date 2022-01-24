逛好市多靠「神規則」爽撿便宜！會員眼睛亮了：賺到太多
知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。對此，就有一名網友逛好市多時，意外挖出隱藏已久的神規則，讓他當場眼睛一亮直呼「很划算！」而引起會員們討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 15:27:13
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示過年即將到來，他計畫買個咖啡禮盒送給女友爸媽，「但大多好像都是二合一三合一，覺得不太適合咖啡老饕」。但他前陣子意外在好市多發現知名咖啡禮盒，且售價牌上出現「尾數7」，讓他當場眼睛一亮，直喊「可惜現場不開放試喝，聽阿姨推薦了一會，就先買一盒回家試試，反正很划」。
貼文一出，就引來不少會員討論，「這個價錢聽賣場的小姐說，比先前便宜150元」、「降價了喔…之前買原價」；不過也有人納悶詢問「可以請問『尾數7』有何特殊之處嗎？」對此，就有內行人解答「尾數7，表示為出清價格；正常商品都是標價9尾數」。
據了解，根據金融網站《ToughNickel》和美國美食雜誌《Kitchn》揭露，表示民眾若想在好市多撿便宜，可以多留意售價尾數為「7」的商品，而「7」為出清價的意思。另外若標價牌出現「＋」，表示該商品銷售非常好，需要再追加補貨；而「＾」、「＃」則代表買氣仍待觀察；「＊」意思則為特價出清或季節性商品。（編輯：陳雅雲）