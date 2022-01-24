默沙東新冠口服藥最新用藥指引出爐　首批「2016人份」

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指揮中心說明，Molnupiravir之療效及安全性已有部分證據支持，美國FDA及國際間已陸續發布緊急使用授權(EUA)核准於臨床使用，以治療輕度至中度SARS-CoV-2感染且有重症危險因子之高風險患者，降低個案轉為重症需住院之風險，我國衛福部食藥署亦於今年1月13日同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入。
指揮中心進一步說明，經諮詢專家意見，已將該藥物之使用建議納入我國「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引」，並採購儲備5,040人份療程，規劃分批配撥至集中檢疫所/加強版防疫專責旅宿之主責醫院，經醫師評估治療效益與風險，並充分告知後，給予符合條件個案治療。
指揮中心表示，全球疫情持續嚴峻，Omicron變異株擴及多國，對國內公共衛生及醫療量能構成威脅，指揮中心將持續密切關注國際COVID-19口服抗病毒藥物之研發使用情形，積極儲備適當藥物供國內個案治療使用。（編輯：倪浩軒）
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